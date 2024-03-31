Михаил Лабковский рассказал, как сохранить отношения, когда первая страсть прошла: три важных пункта
Народный психолог Михаил Лабковский продолжает давать важные и нужные советы на самые животрепещущие темы. На очереди — знакомая многим ситуация: встречаешься с человеком, влюбляешься, а через некоторое время понимаешь, что отношения «вышли на ноль». Другими словами, первая страсть пропала, а общих интересов нет и разговаривать вам не о чем. Что делать? Отвечает Михаил.
Прежде всего психолог советует задуматься, а нужны ли вам вообще такие отношения. Если да, то начинайте действовать. И тут Лабковский предлагает программу из трех пунктов. Первый — найти и развивать те самые общие интересы.
«Заведите привычку ходить вместе на теннис, в бассейн, на прогулку в парк, на рисование или что-то еще», — приводит примеры Михаил.
Во-вторых, не стоит забывать о важности тактильного контакта. Лабоковский советует почаще держаться за руки и обниматься с вашей второй половинкой.
«Вы (или ваш партнер) можете думать, что все это ненужная романтика, но прикосновения важны для здоровых отношений», — обращает внимание психолог.
И наконец, в-третьих, в паре обязательно должно быть доверие. У всех влюбленных рано или поздно случаются ссоры, но важно, чтобы оба партнера могли проговорить свои обиды и отпустить их, убежден Михаил.
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Михаил Лабковский рассказал, как сохранить отношения, когда первая страсть прошла: три важных пункта
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