Как сохранить отношения, когда первая страсть прошла: три важных пункта

Народный психолог Михаил Лабковский продолжает давать важные и нужные советы на самые животрепещущие темы. На очереди — знакомая многим ситуация: встречаешься с человеком, влюбляешься, а через некоторое время понимаешь, что отношения «вышли на ноль». Другими словами, первая страсть пропала, а общих интересов нет и разговаривать вам не о чем. Что делать? Отвечает Михаил.

© Super.ru

Прежде всего психолог советует задуматься, а нужны ли вам вообще такие отношения. Если да, то начинайте действовать. И тут Лабковский предлагает программу из трех пунктов. Первый — найти и развивать те самые общие интересы.

«Заведите привычку ходить вместе на теннис, в бассейн, на прогулку в парк, на рисование или что-то еще», — приводит примеры Михаил.

Во-вторых, не стоит забывать о важности тактильного контакта. Лабоковский советует почаще держаться за руки и обниматься с вашей второй половинкой.

«Вы (или ваш партнер) можете думать, что все это ненужная романтика, но прикосновения важны для здоровых отношений», — обращает внимание психолог.

И наконец, в-третьих, в паре обязательно должно быть доверие. У всех влюбленных рано или поздно случаются ссоры, но важно, чтобы оба партнера могли проговорить свои обиды и отпустить их, убежден Михаил.

Ранее Михаил Лабковский дал совет, как быть тем, кто мечтает стать блогером, но дико боится хейта.