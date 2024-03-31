Психологи выяснили, какие механизмы помогают человеку изменить свою личность

Наконец учёным удалось определить механизмы, которые задействованы в трансформации личности человека. Правда, самое главное в этом всё-таки — очень сильное желание измениться. Без него ничего не выйдет.

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Некоторые из нас считают, что люди вообще не меняются, а другие придерживаются противоположной точки зрения. В целом же у каждого существует «личностное ядро», которое остаётся практически неизменным, но есть и характеристики, которые поменять реально.

Команда психологов из Вашингтонского (США) и Цюрихского (Швейцария) университетов проанализировали научные исследования на эту тему. Результаты были опубликованы в журнале Nature Reviews Psychology. Главной целью учёных было обозначить механизмы, которые меняют личность человека.

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Первый механизм — предварительные условия для трансформации человека. Это определённые черты. Например, сила воли.

Второй механизм — изменение окружения, среды обитания. Это позволяет устранить вещи, которые бы подтолкнули человека к прежнему поведению.

Третий механизм заключается в положительных подкреплениях. За счёт этого человек получает стимул меняться дальше. Четвёртый механизм — факты, благодаря которым человек поддерживает в себе новые черты.

Тем не менее ключевой фактор такой сильной трансформации — сильное желание.

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