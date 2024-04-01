Причины появления сексуального фетиша на кормление грудью объяснили

Достаточно распространенный фетиш на кормление грудью объясняется несколькими психологическими факторами, считает секс-коуч Аннабель Найт. О причинах появления у мужчин возбуждения от имитации лактации она рассказала Metro.

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По словам Найт, люди с таким сексуальным фетишем разыгрывают сценки кормления грудным молоком со своей партнершей, например, предлагая ей надеть соответствующее белье, или смотрят порно на эту тему.

«Существуют теории, предполагающие, что материнский аспект и аспект заботы во время грудного вскармливания может вызвать чувство близости и доверия, что, возможно, повышает сексуальную привлекательность партнерши», — объяснила она.

Кроме того, добавила специалистка, лактация может манить, потому что в обществе существует определенное табу на этот фетиш. Она отметила, что подобное увлечение редко исследуют, однако в 2005 году издание Sunday Times опубликовало данные опроса, согласно которым от 25 до 33 процентов мужчин сосали грудь своих женщин, имитируя движения младенцев.