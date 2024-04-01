Психолог рассказала, на какие шутки обижаются жены

С женой лучше не шутить фразами, которые затрагивают чувства и достоинство человека, рассказала NEWS.ru психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова. По ее словам, часто женщины обижаются на шутки о внешности или о том, что она недостаточно хозяйственная. Наумова отметила, что шутки не должны унижать, оскорблять и высмеивать.

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Как правило, люди, которые живут вместе, знают, у кого какие больные места и что может вызвать боль у другого человека. Запрещенные приемы не нужно использовать. Часто женщины обижаются на шутки про внешность, что она недостаточно молодо выглядит, недостаточно стройна или слишком много тратит. Кого-то триггерит, что она не очень хорошая хозяйка. Каждый мужчина знает, какие фразы не любит о себе слышать его жена, — отметила Наумова.

Ранее психолог рассказала, что если мужу нужно загладить вину перед супругой, то в первую очередь необходимо рассказать о причине своего негативного поступка, сообщить о своих чувствах и переживаниях. Наумова посоветовала интересоваться чувствами супруги, чтобы подобная ситуация не повторилась. Также психолог рекомендовала мужьям сопроводить извинения подарками, в частности цветами, и комплиментами.