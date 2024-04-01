Пожилая пара поделилась необычными секретами активной сексуальной жизни

80-летняя Амалия и 78-летний Хью занимаются сексом в среднем по часу два-три раза в день. Неожиданными секретами активной интимной жизни в пожилом возрасте пара поделилась с The Guardian.

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Амалия призналась, что до того, как встретила Хью, 20 лет не занималась сексом. Она была замужем, но в браке интимной близости давно не было: сначала женщина стала спать отдельно, потому что муж жаловался на храп, затем он заболел и уход за ним отнимал все ее силы.

«Когда его не стало три года назад, мне даже в голову не пришло искать сексуальных контактов и отношений в другом месте. Но в прошлом году племянница посоветовала мне зарегистрироваться на сайте знакомств, и именно так я познакомилась с Хью», — рассказала Амалия.

Женщина утверждает, что благодаря отношениям с Хью заново открыла свою сексуальность и почувствовала эротическую энергию, которой раньше никогда не испытывала. По ее словам, с новым возлюбленным она попробовала то, на что раньше никогда не решалась: оральные ласки и стимуляцию различных частей тела руками.

Мы похожи на парочку 18-летних подростков, но с гораздо большим багажом знаний и опыта. В этом возрасте появляется уверенность, что терять абсолютно нечего. Найти такое сексуальное общение на этом этапе жизни кажется величайшей удачей.

Хью, в свою очередь, отметил что, встретив Амалию, тоже открыл для себя новые грани секса. Он уточнил, что раньше волновался, сможет ли в 78 лет добиться хорошей эрекции, но этот вопрос решился сам собой.

«Теперь я знаю, что секс — это не физиология и механика, он больше связан с эмоциями. Наша эмоциональная и психологическая связь оказалась настолько сильной, что физиология накатила сама собой», — признался он.

Мужчина также добавил, что сначала оценил чувство юмора, интеллект и любовь новой избранницы к веселью. Именно это его в ней возбуждает.

«В 78 лет здорово, что не надо работать. Ведь теперь у нас есть много времени для занятий любовью. Обычно это занимает не менее часа каждый раз, два раза в день», — заявил Хью.

По его мнению, вести активную половую жизнь ему помогает хорошая физическая форма, которую он поддерживает, занимаясь йогой последние 50 лет.