Психологи назвали механизмы, которые помогают человеку измениться

Есть точка зрения, что взрослый человек поменяться не может: выраженные личностные черты формируются в детстве и сохраняются на протяжении всей жизни. В противовес этому мнению есть другое: человек может меняться, и личностная трансформация – процесс, который происходит непрерывно.

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Учёные из США и Швейцарии провели исследование на эту тему и выявили четыре механизма, задействованных в трансформации личности. Но они работают только в том случае, если у человека есть сильное желание измениться, – сообщает naked-science.ru.

Первый механизм – это некие предварительные условия, инструменты для трансформации. Ими могут быть определённые личностные черты – сила воли, например.

Второй механизм – внесение изменений в среду обитания и в своё окружение. Таким образом можно избавиться от триггеров, которые подтолкнули бы человека вернуться в прежним моделям поведения.

Третий механизм – положительные подкрепления. Они необходимы как дополнительный стимул для изменений.

Четвёртое условие – это факты, которые позволяют человеку поддерживать в себе новые черты, которые удалось развить.

Психологи сделали акцент, что для личностных изменений необходимо большое желание меняться. Человек должен понимать причины, зачем ему это нужно. В противном случае может возникнуть личностный конфликт, и человеку придётся всё время бороться с желанием вернуться к старому себе. Исследователи указывают также на важность такого параметра как время для этого процесса.

Исследование представлено в журнале Nature Reviews Psychology