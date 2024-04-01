Психолог рассказала, как не испортить отношения с людьми из-за первоапрельских шуток

Первоапрельский юмор должен быть безобидным, неуместны шутки о религии, финансовых трудностях или болезнях собеседника. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила профессор, заведующая кафедрой теоретических основ социальной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Ольга Крушельницкая.

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«1 апреля – хороший повод позволить повеселиться себе и другим. Юмор и смех помогают установить контакт между людьми, наладить отношения, понравиться собеседнику и достичь многих желаемых результатов. Но неудачная шутка может все испортить. Действительно, существуют темы, на которые шутить не принято у большинства людей. Такие шутки считаются неэтичными и могут испортить отношения. Недопустимы шутки о религии и тех ценностях или святынях, которые с ней связаны. Неуместны шутки в адрес близких для собеседника людей: родителей, детей, супругов и так далее. Остроты на тему своей семьи тоже неуместны и скорее всего поставят собеседника в неловкое положение. Нельзя шутить о болезни или недостатках другого человека, его неудачах (например, проваленных экзаменах) и финансовых затруднениях. Не всегда уместен юмор о власти и политике, сексе и деньгах», – сказала Крушельницкая.

По словам психолога, залог хорошей шутки – развитая рефлексия, понимание того, как ваш юмор будет воспринят.