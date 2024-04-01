Военный психолог предупредил об опасности фразы «я сильный, я справлюсь»
Если человек её использует, это значит, что его организм физиологически истощён.
Это «сигнал», чтобы обратиться к специалисту, отметил в эфире радиостанции «Говорит Москва» Алексей Захаров.
«Вот эта формула «Я сильный/сильная, я справлюсь», это формула, которая показывает, что человек, который сам себе это говорит, лишился ресурса. Мы говорим о том, что человек сам себя уговаривает и говорит: «Я сильный, я справлюсь», это говорит о том, что человек потерял физиологический ресурс. Поэтому надо сразу же бежать к специалистам: к врачам или к психологам, выстраивать ситуацию, как только вы себя на этих словах поймали. Это всегда сигнал».