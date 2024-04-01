Порнозвезда раскрыла отношение мужа к ее работе

Американская порноактриса Рейган Фокс (настоящее имя — Кэри Кэррингтон) рассказала, что съемки в видео для взрослых не влияют негативно на ее брак. Отношение мужа к ее карьере она раскрыла в подкасте Sexy Funny Raw, запись доступна на YouTube.

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Фокс заявила, что они с мужем очень давно вместе и ее карьера никак не влияет на брак.

«Мы понимаем друг друга, он не ревнует меня. Это ведь работа, это бизнес», — высказалась она.

Порнозвезда также призналась, что родители сначала резко негативно отнеслись к ее деятельности и полностью прекратили с ней общение. Однако затем они восстановили отношения и стали регулярно видеться. Фокс указала, что они с родителями не обсуждают ее работу.