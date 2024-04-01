Мужчины перечислили удивившие их женские бытовые привычки

Мужчины перечислили сильнее всего их удивившие бытовые привычки своих избранниц. Своими открытиями о женщинах они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

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Для многих пользователей неожиданностью стало отношение женщин к бюстгальтерам.

Когда начинаешь встречаться с женщиной и вы живете по отдельности, снять бюстгальтер означает скорый секс. Когда живешь с ней, она просто никогда не носит его дома. У них есть любимый бюстгальтер, красивый бюстгальтер, тот, который они не носят. И они меняют их не каждый день, как другое белье! Вообще не каждый!

Другие пользователи рассказали о загадочных вещах, происходящих с женскими заколками и резинками для волос.

У них миллион черных резиночек и в то же время ни одной.

Некоторых мужчин удивили многосоставные процедуры, из которых состоит уход женщины за собой.