Телесный психотерапевт объяснила нежеланием жить «ледяные» кисти рук
У людей должен быть налажен «контакт с телом».
В противном случае есть риск появления ментальных расстройств, отметила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Алина Хачумова.
«Первый этап телесной терапии — это диагностика. Мы должны понять, насколько у нашего клиента есть контакт с его телом. Потому что бывает, что человек приходит, и он в целом не может объяснить, какие у него чувства. Он некоторые части тела может вообще не чувствовать. Когда у человека очень холодные руки и ноги, например, или просто очень холодная какая-то часть тела, это говорит о том, это очень страшная на самом деле история в работе телесного терапевта, это говорит о том, что какая-то часть этого человека, какая-то его субличность просто умерла. То есть человек в какой-то момент жизни решил, что просто не нужно жить. И у него это выражается через ледяные руки или это какая-то часть тела, которую он вообще не чувствует».