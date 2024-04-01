Психолог: возраст только косвенно влияет на восприятие розыгрышей

Возраст человека косвенно влияет на то, как люди воспринимают первоапрельские розыгрыши и шутки. Об этом в беседе с RT рассказала кандидат психологических наук Марина Солдатенкова.

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По ее словам, от данного показателя может зависеть то, как человек воспринимает юмор.

«Например, взрослые люди уже легко различают юмор и сарказм, а дети не понимают сарказм и понимают только юмор, и то не все. То есть все, что связано с возрастными границами, больше к восприятию относится. Ну и влияет, конечно, личность», — уточнила Солдатенкова.

Психолог отметила, что в некоторых случаях оправиться от плохого розыгрыша может быть трудно как детям, так и взрослым. Она уточнила, что речь идет о шутках, которые выстраиваются на слабых местах человека.