Быстрый секс, фантазии и другие вещи, о которых нельзя шутить в постели

Мужчины намного острее женщин реагируют на любую критику, и уж тем более не простят партнерше сарказма в постели.

Мы поговорили с сексологом Светланой Петренко, которая рассказала, какие моменты в постели точно несовместимы с юмором.

Продолжительность секса

Один из основных страхов мужчины — как долго он сможет продержаться в постели. Светлана:

«Для мужчины долгий половой акт является подтверждением его крутости, женщины часто недооценивают этот момент. Любой подкол по этому поводу ударит по самооценке мужчины, он может даже проявить агрессию».

Если вы находитесь в долгих отношениях и столкнулись с проблемой слишком короткого полового акта, без всякой иронии мягко подтолкните мужчину к походу к специалисту, желательно даже составить ему компанию для поддержки.

Фантазии

У каждого человека есть свой набор сексуальных триггеров, на которых и базируются наши сексуальные фантазии. Даже самая забавная фантазия не должна заставлять вас открыто иронизировать над мужчиной. Светлана:

«В моей практике встречались мужчины, которые перестали делиться с партнершами своими желаниями и фантазиями после того, как женщина однажды подняла их на смех. Невозможно добиться гармоничной сексуальной жизни, если вы не готовы обсуждать с партнером абсолютно все моменты серьезно».

Конечно, если фантазии мужчины кажутся вам унизительными и они могут нанести вам вред, просто аргументируйте свой отказ, без насмешек в его адрес.

Никаких шуток по поводу его главной части тела

Не секрет, что мужской член — самое важное, что есть у мужчины (по его мнению). Он никогда не простит вам шуток насчет внешнего вида, формы и других особенностей, даже если вам кажется, что шутка безобидная. Сексолог:

«Как говорят мои клиенты, член — не повод для шуток ни в каком виде. Особенно неприятно слышать нелицеприятные высказывания от женщины, на которую мужчина хотел произвести впечатление».

Приберегите для мужской «оси» только самые восторженные описания.