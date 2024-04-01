Три простых лайфхака, которые снизят вашу зависимость от соцсетей

Просыпаетесь и засыпаете с телефоном в руках? Возможно, вам пора задуматься о том, чтобы сократить ваше экранное время. Эксперты предлагают не полагаться только лишь на силу воли — важно постепенно внедрять в жизнь новые здоровые привычки.

«Достаточно создать среду, которая позволит вам максимально безболезненно дистанцироваться от использования смартфона», — объяснил The New York Times доктор Джеймс А. Робертс — эксперт по потребительскому поведению из Университета Бейлора.

Первый лайфхак — это приобретение часов с будильником. Звенящий по утрам смартфон вынуждает вас сразу же взять устройство в руки. Часы с будильником не дадут вам проспать и позволят осознанно взяться за гаджет, когда в этом будет реальная необходимость.

Также эксперт посоветовал рассказать о проблеме родным и близким — разрешите им делать вам замечания, когда вы хватаетесь за телефон в процессе живого общения или за семейным ужином.

Если прогресса нет, попробуйте более радикальный вариант — доктор Робертс советует удалить приложения соцсетей со смартфона и пользоваться ими с помощью компьютера. А если дело срочное, сгодится и браузер телефона.