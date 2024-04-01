Способы развить интуицию

Нужно окружить себя «огромным» числом людей. Умение предчувствовать есть у всех, но необходимы тренировки.

© Unsplash

У необщительных способности к предугадыванию отсутствуют. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Елена Соловьёва.