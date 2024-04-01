Способы развить интуицию

Психолог раскрыла способы развития интуиции
Нужно окружить себя «огромным» числом людей. Умение предчувствовать есть у всех, но необходимы тренировки.
У необщительных способности к предугадыванию отсутствуют. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Елена Соловьёва.
«Интуиция есть у всех, её можно развить. Бессознательное, то есть огромное плато знаний о мире, о себе и обо всех, есть у всех. Оно с нами контактирует через сны, через страхи, через навязчивые предположения, через наши желания. Надо понимать, что нельзя стать интуитом абсолютно во всём. Вы не можете сейчас стать обладателем высокоточной интуиции во всех областях жизни. Например, если вы хотите развить свою интуицию в части поиска партнёра, то нам нужно увеличивать практическое знание по заданному вопросу. Тут нужен именно практический опыт, соответственно, чем больше практического знания мы получаем, занимаемся построением отношений и коммуникации, тем больше интуиция будет крепнуть. Процесс обучения требует, чтобы у вас был положительный и негативный опыт одновременно. Чтобы развить интуицию, нужны годы. Для того, чтобы понять, как работает ваша интуиция, нужно понять, в какой области вы будете с ней коммуницировать. Например, возьмём социальную интуицию, это когда мы при первом взаимодействии с человеком мы можем считать, хороший он или плохой, порядочный или подлый, можно ли ему доверять. У женщин социальная интуиция развита лучше, чем у мужчин. Женщины более многозадачные и умеют анализировать больше невербальных сигналов. Если вы хотите развивать социальную интуицию, а у вас мало социальных контактов, вы не общительный, то такой возможности не будет. Чтобы её развить, нужно окружить себя огромным числом людей. Причём число этих людей должно постоянно обновляться, потому что ваш интеллект должен обучаться».