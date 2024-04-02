Психолог дал советы, как пожилому человеку освоить гаджеты и не сойти с ума

Дело в том, что сегодня всем приходится пользоваться цифровыми устройствами, учиться работать с компьютерами и другой техникой, чтобы как минимум общаться с близкими. Людям в возрасте осваивать новые навыки сложнее, даже мысль об этом порой вызывает тревогу. Как в таких условиях сохранить психику, объяснил семейный терапевт, психолог Сергей Хоркин.

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Правила для освоения гаджетов

Всего психолог назвал 5 правил, которые помогут взрослому человеку легче осваивать новые навыки и устройства.

Правило № 1. Объясните себе, зачем нужен новый навык. Очень трудно будет преодолевать сопротивление, борьбу и внутренний конфликт, если вы сами не будете понимать, зачем вы осваиваете что-либо. Всегда спрашивайте себя: зачем мне это нужно и что я получу, освоив новое?

Правило № 2. Не лишайте себя права выбора. Необязательно осваивать новые навыки по какой-то одной, жёсткой схеме. Выбирайте сами, как вам будет легче добиться своей цели.

Правило № 3. Используйте свой жизненный опыт. Учась чему-то новому, не забывайте и о старых навыках. Допустим, пенсионер хочет научиться пользоваться смартфоном. У него уже есть опыт работы с кнопочным телефоном: он знает, для чего нужны кнопки вызова и отбоя, как набирать номер и отправлять сообщения. Чтобы минимально освоить смартфон, такому человеку достаточно привыкнуть к сенсорному экрану и новому расположению иконок. Когда он научится звонить и писать сообщения, можно будет попробовать освоить фотокамеру.

Правило № 4. Учитесь, когда назрела необходимость. Если вы будете чувствовать, что без новых навыков вы теряете или упускаете что-то очень важное для вас, то обучение будет даваться легче, сказал Хоркин изданию Life.ru.

Правило № 5. Практикуйтесь. Новые знания или навыки необходимо применять в реальных рабочих или бытовых ситуациях. Спрашивайте себя: «Как я смогу применять это в работе, жизни?»

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