Четыре фразы, которые поставят на место энергетического вампира

Энергетический вампир — не выдумка, а вполне реальное поведение личности, при общении с которой собеседник неизменно испытывает неприятные ощущения. Если после разговора с конкретным человеком вы постоянно чувствуете себя морально выжатым, значит, на практике испытали все «прелести» взаимодействия с подобными людьми. Но одно дело, когда имеет место единичный случай общения, и совсем другое, если энергетическим вампиром является друг или коллега, с которым приходится поддерживать отношения. Что делать в такой непростой ситуации, «Вечерней Москве» рассказала астролог, биоэнерготерапевт и ясновидящая Галина Янко.

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Что делать?

Итак, энергетические вампиры бывают очень разными: скрывающимися под маской заботы, провоцирующими на споры, жалующимися на вечные проблемы — список можно продолжать до бесконечности. Но любая из указанных позиций таких людей приводит к тому, что после общения с ними мы испытываем усталость, раздражение, апатию и отсутствие всяческих душевных сил, даже если пять минут назад были «на полном позитиве».

Обычно «донору», то есть жертве энергетического вампира, можно предложить единственный беспроигрышный совет: немедленно прекратить любое общение с подобной личностью. Однако не будем забывать о том, что такие люди могут находиться в нашем ближайшем окружении и являться друзьями или коллегами, поэтому мгновенно отстраниться удается не всегда. Да и не хочется, потому что жалко, неудобно и еще теплится надежда, что этот кто-то однажды одумается и поймет, что нельзя так нахально пить чужую энергию.

К счастью, подобные личности «питаются» нашими эмоциями и чувствами, поэтому если вы по какой-то причине откажете им в пополнении сил, то станете для них абсолютно неинтересными. Как же подвести энергетического вампира к столь полезному выводу без ущерба для вашей психики и без потери драгоценных нервных клеток? Рассмотрим основные способы эффективного противостояния.

«У меня нет на это времени»

Многие вампиры устроены так, что сначала изливают на «донора» всю отрицательную энергетику, а потом радостно подпитываются ощущением того, что теперь плохо всем окружающим. Ваша главная задача при общении с ежедневными нытиками — не давать им возможности выплескивать на себя тонны отрицательных вибраций. Как только человек пытается вывести вас на очередной разговор, уходите от него, сославшись на нехватку времени. Если знаете, что разговор не представляет никакой ценности и не несет смысловой нагрузки, прекращайте общение фразой «у меня нет на это времени», не обращая внимания на обиды и претензии со стороны собеседника. После пары поучительных эпизодов человек поймет, что искать «пищу» придется в другом месте, либо исправится, что, конечно, маловероятно.

«Я слишком устал, чтобы говорить об этом»

Как только вы понимаете, что сейчас начнется «выкачка» сил, сразу говорите, что слишком устали, чтобы говорить на данную тему. Повторяйте приведенную фразу каждый раз, чтобы не вступать во взаимодействие с энергетическим вампиром, после чего не поддавайтесь на провокации человека (он обязательно попробует вызвать в вас чувство вины или раскрутить на гнев, спор). Ваша задача — не реагировать на уловки и продолжать твердить о своей усталости, не проявляя никакого участия и сочувствия. Со временем человек отправится на поиски более энергичного и податливого «друга».

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«Нет, так не пойдет»

Учитесь отвечать невозмутимым отказом на просьбы вампиров коротко и емко: «Нет, я не сделаю за тебя отчет», «Нет, я не могу одолжить денег» или «Нет, так не пойдет». Не оправдывайтесь, не объясняйте причины и не говорите так, словно уже во всем виноваты. Большинство энергетических вампиров считают, что им все всегда должны, поэтому сначала могут впасть в ярость от такого непослушания, а потом — прибегнуть к манипуляциям. Не реагируйте на их выводы, представив себя этаким механическим роботом, который не испытывает никаких эмоций. Через время человек «отпадет» от вас сам собой.

«Почему бы тебе не обратиться к психологу?»

Как только вас опять попытаются поймать, задайте этот вполне логичный вопрос, посоветовав человеку обратиться к психологу, чтобы решить все проблемы. Настаивайте на том, что вы некомпетентны в данной теме, поэтому искренне рекомендуете товарищу или коллеге обратиться к эксперту. Теперь у вас появилась возможность напоминать об этом каждый раз, как только человек начнет «грузить», сославшись на то, что он уже получил весьма полезное и ценное указание. Не исключено, что однажды энергетический вампир обидится или действительно воспользуется полезной подсказкой, чтобы стать менее токсичным.