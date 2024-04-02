Народный психолог продолжает помогать подписчикам своего телеграм-канала. Накануне Михаилу Лабковскому поступил вопрос, волнующий многих: «Как перестать срываться и поднимать голос в конфликтах?» На эту тему специалист слова не пожалел — объяснил механику поведения, а также рассказал, как научиться реагировать на недопонимания иначе.

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Крик, объяснил психолог, это выработанная реакция на стресс — потеря самообладания и срыв. Однако не стоит обвинять себя за такое поведение, на то есть причины. Например, человек по темпераменту может быть холериком и «вспыхивает быстрее спички». Или же крик — это жизненный опыт.

«Возможно, вы в детстве ругались с родителями, и крики в семье были чем-то обыденным», — пояснил Лабковский.

Главное, что человек осознает, что вспыльчив, и готов менять свою реакцию.

Оказывается, можно тренировать себя на другие реакции — даже холерик способен выражать гнев иначе. Для этого необходимо понять, как «выглядит» ярость.

«Как вы ее ощущаете в голове, в теле? Может быть, у вас образуется ком в горле?» — перечислил вспомогательные вопросы специалист.

После того, как человек научится отслеживать реакции, будет проще предупреждать скандалы. Психолог советует попросить собеседника вернуться к разговору позже, а в перерыве выплеснуть гнев — порвать лист бумаги, попрыгать на месте, смять подушку и так далее.

Выработать новую реакцию может быть непросто — на это потребуется время. Однако, напомнил психолог, любое приобретение навыка — это тренировка.