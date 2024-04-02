Психолог назвала различия между страхом и интуицией

Первое чувство постоянно присутствует у человека, в то время как второе «приходит по принципу щелчка».

© globallookpress

Логическое решение вопроса, в отличие от интуитивного чувства, требует времени, пояснила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Елена Соловьёва.

«Если вы чего-то боитесь, то вы боитесь этого всегда. Если вы достаточно чувствительны к себе, вы, например, знаете: мой страх — это одиночество. Страх одиночества скрыто находится с вами всегда. Когда вы начинаете что-то предчувствовать на тему одиночества, то есть высокая вероятность, что это работает ваш страх. Когда работает интуиция, срабатывают иногда такие озарения, или такая приходит информация, решение или желание, которые с вами всегда не находятся, оно просто приходит по принципу щелчка. Если человек к этому пришёл логически, то у него на это потребовалось какое-то количество времени, и он может отследить, что он пришёл к этому при помощи каких-то выводов».

Ранее Соловьёва раскрыла способы развития интуиции. Нужно окружить себя «огромным» числом людей. Умение предчувствовать есть у всех, но необходимы тренировки, отметила она.