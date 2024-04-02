Всего одна черта отличает всех хороших психологов от плохих: проверьте своего специалиста
Консультация с психологом может напомнить разговор по душам с близкой подругой, но только в том, насколько искренней и открытой вы можете быть. А вот жизненные советы от психолога — повод подыскать нового специалиста. Хотя на первый взгляд это может показаться немного нелогичным, хороший специалист позволит вам самой сделать выводы и никогда не станет диктовать вам, что делать (за исключением психологических упражнений).
«Психотерапевты существуют для того, чтобы помочь вам раскрыть вашу собственную внутреннюю мудрость. Говоря вам, что делать, терапевт, по сути, говорит: "Вы не знаете, что для вас лучше, а я знаю". Это обесценивает ваши собственные мысли и лишает вас возможности обнаружить правильный лично для вас вариант», — объяснила психотерапевт Салли Шейдлингер в беседе с HuffPost.
Эксперты уверены, что, несмотря на доверие, психолог не может знать клиента лучше, чем он сам, поэтому даже при желании дать идеальный совет велик риск ошибиться — профессионалы так никогда не делают.
«Клиенты, а не их терапевты, являются экспертами в своей собственной жизни и делятся только тем, чем хотят. Терапевт никогда не будет знать все о своем клиенте или его ситуации», — рассказал изданию психолог Патрис Ле Гой.