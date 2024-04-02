Всего одна черта отличает всех хороших психологов от плохих

Консультация с психологом может напомнить разговор по душам с близкой подругой, но только в том, насколько искренней и открытой вы можете быть. А вот жизненные советы от психолога — повод подыскать нового специалиста. Хотя на первый взгляд это может показаться немного нелогичным, хороший специалист позволит вам самой сделать выводы и никогда не станет диктовать вам, что делать (за исключением психологических упражнений).

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«Психотерапевты существуют для того, чтобы помочь вам раскрыть вашу собственную внутреннюю мудрость. Говоря вам, что делать, терапевт, по сути, говорит: "Вы не знаете, что для вас лучше, а я знаю". Это обесценивает ваши собственные мысли и лишает вас возможности обнаружить правильный лично для вас вариант», — объяснила психотерапевт Салли Шейдлингер в беседе с HuffPost.

Эксперты уверены, что, несмотря на доверие, психолог не может знать клиента лучше, чем он сам, поэтому даже при желании дать идеальный совет велик риск ошибиться — профессионалы так никогда не делают.