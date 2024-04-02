Психолог объяснила выражение «чувствовать пятой точкой»
Речь идёт об интуиции, за которую в организме человека отвечает «древний мозг», расположенный в позвоночнике.
Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Елена Соловьёва.
«Интуиция находится в позвоночном столбе — там, где позвоночник крепится к черепу. Там находятся корешки самого древнего мозга. Древний мозг — это позвоночный столб, от копчика до затылка. Получается, что в нашем позвоночном столбе находятся все нервные окончания, которые очень быстро передают мозгу всяческую информацию. Когда мозг получает информацию, он уже откуда-то её берёт. Поговорка «я чувствую пятой точкой» основана на том, что на самом деле наша интуиция находится не в полушариях и не в префронтальной коре, это очень древний отдел мозга. Именно поэтому говорят, что у животных очень много интуитивного поведения».