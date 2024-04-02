Как перестать откладывать неприятные дела на потом с помощью элементарной хитрости

Ученые давно доказали, что человеческий мозг работает таким образом, что нам свойственно переоценивать мгновенное удовлетворение. То есть люди склонны принимать решения, которые позволяют быстро почувствовать себя лучше, в ущерб долгосрочным целям. Поэтому мы стремимся к быстрым удовольствиям и с трудом идем к долгосрочным целям — таким как накопление крупной суммы денег или рельефный пресс, требующий регулярных занятий и правильного питания.

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К счастью, есть способ манипулировать собственным восприятием не самых приятных задач. Западные психологи называют его «привязкой искушений». Суть стратегии в том, чтобы совместить приятное с полезным. Но, например, просто слушать музыку во время уборки или изнуряющей тренировки недостаточно. Нужно быть еще немного хитрее.

«Например, свою любимую радиостанцию с классической музыкой я буду слушать, занимаясь бумажной работой, а определенную аудиокнигу или подкаст — только когда я тренируюсь на открытом воздухе», — объяснила HuffPost коуч Рашель Исип.

Важно, чтобы нечто желанное было доступно вам исключительно в периоды, когда вы заняты полезным делом. Также желательно найти свое вознаграждение для каждого типа задач.