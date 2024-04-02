Психолог назвал способы справиться с апатией

В настоящее время все больше людей сталкиваются с состоянием равнодушия и внутренней пустоты. Клинический психолог Станислав Самбурский объяснил, что такое апатия и как с ней бороться.

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«Апатия – сложное и при отсутствии лечения опасное состояние психики. Она характеризуется монументальным безразличием, непробиваемым равнодушием и безучастностью к происходящему вокруг. Радость ушла из жизни вместе со всеми положительными эмоциями», – поясняет эксперт.

Чаще всего ей подвержены подростки и пожилые люди. При этом порой апатия может указывать на развитие психических расстройств или нейродегенеративных заболеваний. Можно сказать, что эта болезнь является стеной, которая мешает человеку жить полноценной и счастливой жизнью.

Станислав Самбурский подчеркнул, что апатия – временное состояние. Если его начать вовремя лечить, то оно может пройти достаточно быстро.

Для эффективной борьбы с апатией сперва стоит понять, чем она была вызвана. Возможно, вы перегружены работой или живете в стрессовых условиях. Разобраться в своих эмоциях и принять правильное решение – первый шаг к выздоровлению.

Кроме того, следует сменить обстановку. Нередко такое состояние появляется из-за монотонной рутины или однообразной жизни. Стоит попробовать сменить свой режим дня или обзавестись новыми хобби.

При апатии очень важно заботиться о своем теле. Нужно заниматься спортом, хорошо высыпаться, правильно питаться. Все это поможет снизить негативные последствия такого состояния.

Психолог добавил, что поможет справиться с апатией и общение с близкими людьми. Поделитесь с друзьями и родными своими чувствами и эмоциями, найдите общие интересы, просто поговорите. Взаимодействие с другими людьми поможет вам почувствовать поддержку и позитивную энергию, передает Life.ru.