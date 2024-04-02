Психиатр: шестидневная рабочая неделя может разрушить семью

В мае у россиян будут длинные выходные с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. Затем последуют государственные праздники в связи с Днем России в июне, Днем народного единства в ноябре и Новым годом в декабре.

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Психиатр Виктор Рудов в интервью Общественной Службе Новостей рассказал о том, как может повлиять шестидневная рабочая неделя на психическое состояние россиян.

Он отметил, что сверхурочная работа, как и факультативные занятия для школьников, является источником истощения организма. Человек не успевает восстановиться, и его нервная система становится более уязвимой и возбужденной, что отражается на психологическом и психическом состоянии.

Эксперт подчеркнул, что у людей, занятых работой и проектами, не хватает времени на личную жизнь и полноценный отдых, и они не замечают, сколько времени проводят на улице, как питаются, спят и часто забывают о своем здоровье.

Рудов пояснил, что вред от переработки, особенно шестидневной рабочей недели, может быть как прямым, так и косвенным. Сверхурочная работа может вызвать тревожность и проблемы со сном у людей, которые берут на себя задачи в то время, когда должны отдыхать. Вместо того чтобы расслабиться перед сном, они продолжают работать, что нарушает нормальный ритм сна.

В заключение Рудов сказал, что переработки негативно влияют на семейную жизнь, любовные и дружеские отношения.