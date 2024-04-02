Пять признаков того, что вы плохая любовница, но это поправимо

Хороший секс для вас — не более чем миф из романтических книг и фильмов? Возможно, дело не в партнере. Только не спешите расстраиваться, если один или несколько пунктов про вас — все можно легко исправить, главное — взять ситуацию в свои руки со знанием дела.

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Вас легко отвлечь

Хороший секс предполагает концентрацию на собственных ощущениях и практически интуитивном взаимодействии с партнером, когда вы отдаетесь воле чувств и наслаждаетесь процессом вместо того чтобы обдумывать каждое следующее движение, а то и список покупок на завтра или рабочие вопросы. Если сосредоточиться на процессе никак не получается — поработайте над концентрацией вне постели. Умение фокусироваться пригодится вам не только в сексе.

Вы стесняетесь

Раскрепощению поспособствует не только практика, но и разговоры — обсудите предпочтения и сексуальные фантазии. Не лишним будет озвучить и комплимент по поводу той связи, которую вы чувствуете. Исследование, проведенное в 2019 году, показало, что тревожность во время сексуальной активности может приводить к преждевременной эякуляции примерно у 25% мужчин и подавляет либидо 16% женщин, по приблизительным расчетам.

Вы занимаетесь сексом по расписанию

Четкий график — отличная альтернатива полному отсутствию секса, а иногда и единственная возможность вести полноценную интимную жизнь с партнером. Однако такой подход вскоре превратит близость в рутину. К слову, недавнее исследование показало, что мужчины, как правило, чаще жалуются на скучный секс в долгосрочных отношениях, чем женщины. Чтобы супружеский долг не превратился в унылую повинность, добавьте в планирование элемент импровизации. Некоторые специалисты предлагают сообщить партнеру не четкое время и день недели, а временные рамки, когда вы с высокой вероятностью готовы отвечать взаимностью.

Ваш партнер недоволен

В долгосрочной перспективе крайне важно, чтобы удовольствие испытывали оба партнера, иначе сексуальная неудовлетворенность может спровоцировать конфликты и даже измены. Убедитесь, что соблюден баланс интересов — скажем, если вы предпочитаете утренний секс, а ваш партнер пребывает на пике сексуальной активности ближе к ночи, желательно найти третий вариант, который устраивает вас обоих. В противном случае секс всегда будет игрой в одни ворота вполсилы: интим без желания — определенно плохая идея.

Вы скрываете эмоции

Надеемся, ваш мужчина достаточно образован, чтобы отличать жизнь от порно и не ждать от вас истошных стонов и криков. Однако полное отсутствие эмоций на лице вызывает подозрения по поводу искренности ваших мотивов и заставляет мужчину серьезно усомниться в собственных силах. Если вы и в самом деле по какой-то причине безразличны к происходящему, постарайтесь хотя бы не заснуть во время секса.