Только секс: как понять, что мужчине больше ничего не надо

Весна всегда располагает ко вступлению в новые любовные отношения, а станут ли они длительными и серьезными, либо короткими и запоминающимися — решать только вам. Есть ли возможность понять, как настроен мужчина? Иными словами, как понять, что ему нужен только секс, если он прямо не говорит об этом? Практический психолог Ольга Антипова поделилась лайфхаками, как вычислить мужчину, который настроен только на интимную близость.

Намерения мужчины при знакомстве и на этапе отношений

Эту тему мы разделим на два блока. Первый: как опередить это на фазе знакомства, и второй: как выявить данный факт на этапе уже существующих отношений.

Ольга предлагает начать с первого — как понять, что мужчине нужен только секс при первом знакомстве, как начинает работать его психика и какие действия продуцирует, если он сам открыто не говорит о своем желании:

— Завышение собственной ценности в глазах женщины. Это может быть открытое восхищение женщиной, вычурные комплименты, сверхзабота, повышенное и агрессивное внимание к ее внешним достоинствам.

— Инициация «эмоциональных качелей»: мужчина проявляет внимание, а затем на пике эмоционального подьема вдруг резко становится холоден, пропадает из зоны видимости, демонстративно флиртует с другими дамами.

— Быстрое сокращение дистанции: шутки превращаются в юмор на сексуальную тему, комплименты становятся фамильярными, вопросы — слишком откровенными.

— Инициация тактильного контакта: мужчина прикасается, берет за руку, крепко обнимает за талию, говорит на ухо с придыханием, в танце или разговоре позволяет себе неуместные прикосновения.

Психолог: «На этапе знакомства важно понимать, что вы ответственны за свою безопасность и настроение, и в ваших силах остановить нежелательный контакт, либо при совпадении ценностей — продолжить».

Как понять, что мужчине нужен только секс, если вы уже в отношениях

Если с периодом знакомства все понятно, то как вычислить вероятность оказаться в отношениях, в которых мужчина заинтересован в женщине лишь как в сексуальном объекте? Здесь нужно помнить, что некоторые кавалеры в принципе не способны строить серьезные отношения, и к личности женщины это никак не относится. Также можно выделить ряд особенностей поведения мужчин, с психологической точки зрения, не заинтересованных в серьезных отношениях:

- Отсутствие интереса к личности женщины: работа, хобби, образование, круг общения, черты характера, предпочтения в различных сферах жизни не интересны тем, чей интерес к женщине лишь сексуальный.

- Погружение в совместное будущее на начальных этапах отношений может настораживать: при совместном планировании будущего женщина готова расслабиться и полностью довериться, хотя на деле это просто манипуляции для того, чтобы продолжить отношения без обязательств.

- Общение строится только на обсуждении сексуальных тем, иногда путем вызова у женщины таких чувств, как страх («Такие женщины часто остаются одни…»), вина («Я старался порадовать тебя, а ты меня даже не благодарила!»), стыд («Кажется ты слишком неопытная и закомплексованная!»).

- Игнорирование ваших желаний и потребностей: не интересуется что вы любите, что для вас ценно и вы всегда делаете так, как нравится ему. Это касается и досуга и секса. Сюда же добавим требование от женщины того, что мужчина не делает сам — возможно, ему просто нет дела до вашего удовольствия.

- Ваши свидания чаще проходят дома наедине, в отеле или там, откуда можно быстро уехать. Проводить время дома отлично, но если за время отношений вы совместно почти никуда не выбирались — стоит задуматься.

- Вы встречаетесь только тогда, когда мужчина хочет весело провести время, а когда он занят другими делами — как правило, не на связи. Он не интересуется как проходит ваш день, неделя. Это очень важный пункт, так как учитывая экономию времени современных людей, легко запутаться. Спорные вопросы всегда рекомендуется проработать с психологом: часто нужен взгляд третьего человека, чтобы откалиброваться по имеющимся данным и ощущениям.