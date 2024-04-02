Названы предупреждающие о проблемах в отношениях сигналы

Чрезмерная и беспричинная ревность в отношениях — один из тревожных сигналов, рассказала ведущий психолог клиники La Salute Марина Басманова. В комментарии для «Ленты.ру» специалистка назвала и другие знаки, которые показывают, что в паре есть проблемы.

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Басманова заверила, что поговорка «ревнует — значит, любит» не соответствует действительности. На деле необузданная ревность может приводить к агрессии, насилию в разных формах и полному обесцениванию партнера как личности.

Также, по ее словам, о проблемах в отношениях сигнализирует недостаток или полное отсутствие интереса к жизни партнера.

«Сначала он заваливает букетами и конфетами, устраивает сюрпризы, но при этом ему вообще "фиолетово", что у женщины происходит в жизни», — объяснила Басманова.

Еще одним тревожным симптомом она назвала ситуацию, при которой один человек все решает за другого — вплоть до того, можно ли ему встречаться с друзьями или родственниками. Психолог заверила, что такое поведение — это не показатель любви, а свидетельство того, что абьюзер желает полностью завладеть своей жертвой.

Если мужчина не уважает личные границы и продолжает нарушать их, а также постоянно критикует и унижает, это явный признак нездоровых отношений. Также о них говорят манипуляции и пустые обещания.

Вескими поводами закончить отношения она назвала скрытность и ложь или насилие в любой форме.