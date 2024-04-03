Стесняющимся заниматься оральным сексом людям дали совет

Для успешного орального секса нужно быть открытым с партнером и следить за своим здоровьем, считает сексолог Лимор Готлиб. Такой совет она дала молодой женщине, пожаловавшейся на форуме Reddit на неловкий опыт куннилингуса со стороны партнера.

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Стесняющаяся своего тела девушка заявила, что не сразу согласилась выступить в роли принимающей стороны в оральном сексе со своим партнером, который, в свою очередь, тоже занимался им впервые в жизни. По ее словам, приступив к оральному сексу, мужчина сделал несколько движений, а затем прекратил.

«Очевидно, у меня ужасный вкус. Ему и говорить ничего не понадобилось, чтобы донести эту мысль», — сделала вывод девушка. После этого она нашла в сети советы, в которых для решения этой проблемы предлагалось есть ананас — не смутило ее даже то, что специалисты находят эту рекомендацию сомнительной.

Готлиб признала, что отторжение со стороны партнера может невероятно расстроить, однако важно понять, что именно случилось в постели.

«Для женщины чувствовать себя желанной так же важно, как оргазм, так что говорить о страсти просто необходимо. Уверенные в себе люди гордятся успехами в оральном сексе, видят это своим достижением и источником положительных эмоций», — заявила сексолог, добавив, что, вероятно, неопытный партнер тоже стеснялся того, что делал.

Специалистка обратила внимание на то, что резко выраженный неприятный запах гениталий может говорить о проблемах со здоровьем, и пользоваться, например, лубрикантами с приятным вкусом можно, только исключив эти проблемы. Чтобы преодолеть смущение, расслабиться и лучше себя почувствовать во время орального секса, Готлиб рекомендовала глубоко дышать и разнообразить стимуляцию.

«Попробуйте одновременную стимуляцию других частей тела во время орального секса, диверсифицируя входные сигналы для тела для повышения возбуждения. Открыто общайтесь со своим партнером, рассказывайте ему, что вам нравится, и вносите коррективы в его действия для более приятных ощущений», — заключила она.

Ранее люди, которые не всегда хотят интимной близости одновременно с партнером, но при этом желают порадовать его, рассказали о своем опыте. Одна женщина призналась, что чаще всего просто поощряет партнера продолжать, даже если ей самой не хочется секса.