Что делать, если после Shorts и Tik-Tok не воспринимается продолжительный контент

Некоторым людям стало сложно смотреть фильмы или читать книги после того, как в их жизнь пришли короткие видеоролики. YouTube Shorts, TikTok и прочие площадки предлагают море стремительно меняющегося контента. Пользователям проще быстро перелистывать клипы, чем концентрироваться на сплошном тексте и уж тем более выдерживать двухчасовое кино. Издание «Вести Подмосковья» узнало у специалистов, почему это плохо.

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«Восприятие контента - это познавательный процесс. Есть ряд психических процессов, которые формируют способы восприятия информации. Это мышление, речь, чувства и воля. В последнем пункте кроется ответ на вопрос: «Почему после коротких роликов сложно смотреть длинные». До появления Shorts и TikTok человеку требовалось усилие воли, чтобы получить удовольствие в виде завершенного сюжета фильма и книги. В физиологическом контексте «удовольствие» - это выработка дофамина. То есть познавательная деятельность совершала полноценный цикл и в конце получила желаемый «приз». А с приходом коротких роликов дофамин стал доступным лакомством без усилий», - объяснила психотерапевт, психолог в подходе понимающей психотерапии Марина Гринвальд.

Кроме того, быстрое легкое удовольствие от листания клипов вызывает потребность в увеличении такого контента. Чем больше роликов человек смотрит, тем хуже воспринимает информацию.

Психолог, бизнес-тренер Кристина Саламатова отметила, что привыкший к быстрому непрерывному потоку информации мозг не дает долго удерживать внимание на одном объекте. В таком случае чтение профессиональной или классической литературы становится сложным и скучным. Мгновение удовлетворение от коротких видео приводит к потере способности глубоко запоминать информацию и анализировать сложные концепции.

А психиатр клиники «Гармония» Марина Калюжная добавила: когда человек не тренирует мозг с помощью получения новых знаний (чтения книг, изучения иностранных языков, решения интеллектуальных задач), то лобно-височная доля мозга постепенно деградирует. С возрастом из-за этого может развиться риск деменции. Вдобавок залипание в смартфоне влияет на зрение: изображения складываются из светящихся и мерцающих точек, из-за чего глаза перегружаются.

Как же попробовать вернуться к фильмам и книгам? Если просмотр коротких видео превратился в зависимость, а не в способ немного передохнуть, то есть смысл удалить манящие приложения или хотя бы сократить зависание в них. Эксперт Калюжная порекомендовала заменить бесконечное сидение в смартфоне «пятиминутками». Можно пять минут почитать книгу, пять минут порисовать, пять минут позаниматься физкультурой. Понимая, что к этому занятию растет интерес и идет включение в процесс, человек сам захочет увеличивать время.