Как вернуться к нормальной жизни после теракта
После теракта в "Крокус Сити Холле" прошло уже почти две недели. Но забыть пережитый ужас сложно и тем, кто спасся, и тем, кто потерял родных, друзей, близких. Что происходит с психикой после потрясения? Как справиться и жить дальше? Разбираемся со специалистами.
"Теракт - это сверхсильное, крайне негативно влияющее на психику событие. Это потрясение для человека, и он не всегда смпособен с ним справиться. Проявляется это в возникновении так называемых психогенных реакций", - объясняет врач-психиатр Сергей Ветошкин.
Первый этап наступает непосредственно во время катастрофического события у его непосредственных участников: это острая реакция на стресс.
Застыть, бежать и прятаться
"Страх, ужас, сильная тревога охватывают человека, и он теряет возможность рационально мыслить. Поведение становится хаотичным, нецеленаправленным, с метаниями. Человек может стремиться куда-то бежать, спрятаться, неважно куда. Либо, наоборот, застывает в ступоре, и что бы ни происходило вокруг и каков бы ни был уровень опасности, человек не пытается спастись, он просто застывает и ничего не делает, оставаясь безучастным", - объясняет доктор Ветошкин.
Обычно такие состояния в момент потрясения длятся минут 15-20, затем проходят, и к человеку возвращается способность мыслить логически и принимать решения. В дальнейшем, если все заканчивается благополучно, в течение нескольких дней состояние компенсируется и, как правило, приходит в норму.
Стресс возвращается
"Вторая наиболее частая реакция, но уже отсроченная, возникает, как правило, через несколько дней после психотравмирующего события - это острая депрессивная реакция", - продолжает Сергей Ветошкин.
Человек уже полностью осознает, что произошло, осмысливает потери, понимает, что смог чудом выжить. И наступает своеобразный камбэк: снова обостряется страх, даже отчаяние.
"Как ни странно, на этом этапе могут возникнуть мысли о смерти. Человек может обвинять себя: "Все погибли, а я остался жив..." Чаще всего такие состояния постепенно проходят самостоятельно, но могут перейти и в затяжную форму", - предупреждает психиатр.
Если дальше - не легче
В более отдаленные периоды времени (от нескольких недель до нескольких месяцев) может развиться так называемое посттравматическое стрессовое расстройство - и тут уже требуется помощь психиатра и лечение.
Признаки такого расстройства:
- навязчивые воспоминания о катастрофе (теракте);кошмарные сновидения - яркие, похожие на явь, словно человек вновь находится в центре событий. Человек может видеть гибель людей, или переживает нападение сам. Он просыпается в состоянии страха и ужаса;
- меняется настроение и характер - человек становится угрюмым, погружается в свои внутренние переживания. Также возможны и противоположные изменения, например проявления раздражительности и агрессии к окружающим;
- иногда человек пытается облегчить состояние, прибегая к алкоголю или психотропным веществам.
"Близким людям нужно с пониманием относиться к происходящему и предложить человеку помощь: такое состояние обязательно требует помощи психиатра и лечения", - подчеркивает эксперт.
Что делать, если вас вдруг накрыла паника?
- Самое первое, нужно напомнить себе: самое страшное позади, происходящее сейчас не опасно, я не умру.
- Затем сделайте дыхательные упражнения: это очень глубокий вдох на четыре счета, задержка дыхания на четыре счета и медленный выдох на восемь счетов (то есть вдох и задержка дыхания продолжаются по времени столько же, сколько и выдох).
- Дышать с остановкой на вдохе нужно несколько минут - пока не пройдет приступ.
"Приступ все равно закончится, и вы останетесь живы, поэтому его не нужно бояться, это надо понимать. Также в момент приступа (но для этого, правда, нужна предварительная тренировка) можно выполнить такое упражнение: про себя или даже вслух, если вы один, начинайте перечислять все, что видите, на что смотрит глаз. "Вижу красную точку на двери... вижу царапину на стекле... вижу узор на обоях..." Если страшно настолько, что не можете сосредоточиться на деталях, просто перечисляйте: "Вижу то... вижу это..." Переводите взгляд с предмета на предмет, не останавливайтесь на чем-то одном и постепенно старайтесь отмечать как можно более мелкие детали. Этот несложный прием помогает перебить доминанту страха в нашем сознании, и страх постепенно отступит", - советует психиатр.