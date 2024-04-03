Как вернуться к нормальной жизни после теракта

После теракта в "Крокус Сити Холле" прошло уже почти две недели. Но забыть пережитый ужас сложно и тем, кто спасся, и тем, кто потерял родных, друзей, близких. Что происходит с психикой после потрясения? Как справиться и жить дальше? Разбираемся со специалистами.

"Теракт - это сверхсильное, крайне негативно влияющее на психику событие. Это потрясение для человека, и он не всегда смпособен с ним справиться. Проявляется это в возникновении так называемых психогенных реакций", - объясняет врач-психиатр Сергей Ветошкин.

Первый этап наступает непосредственно во время катастрофического события у его непосредственных участников: это острая реакция на стресс.

Застыть, бежать и прятаться

"Страх, ужас, сильная тревога охватывают человека, и он теряет возможность рационально мыслить. Поведение становится хаотичным, нецеленаправленным, с метаниями. Человек может стремиться куда-то бежать, спрятаться, неважно куда. Либо, наоборот, застывает в ступоре, и что бы ни происходило вокруг и каков бы ни был уровень опасности, человек не пытается спастись, он просто застывает и ничего не делает, оставаясь безучастным", - объясняет доктор Ветошкин.

Обычно такие состояния в момент потрясения длятся минут 15-20, затем проходят, и к человеку возвращается способность мыслить логически и принимать решения. В дальнейшем, если все заканчивается благополучно, в течение нескольких дней состояние компенсируется и, как правило, приходит в норму.

Стресс возвращается

"Вторая наиболее частая реакция, но уже отсроченная, возникает, как правило, через несколько дней после психотравмирующего события - это острая депрессивная реакция", - продолжает Сергей Ветошкин.

Человек уже полностью осознает, что произошло, осмысливает потери, понимает, что смог чудом выжить. И наступает своеобразный камбэк: снова обостряется страх, даже отчаяние.

"Как ни странно, на этом этапе могут возникнуть мысли о смерти. Человек может обвинять себя: "Все погибли, а я остался жив..." Чаще всего такие состояния постепенно проходят самостоятельно, но могут перейти и в затяжную форму", - предупреждает психиатр.

Если дальше - не легче

В более отдаленные периоды времени (от нескольких недель до нескольких месяцев) может развиться так называемое посттравматическое стрессовое расстройство - и тут уже требуется помощь психиатра и лечение.

Признаки такого расстройства:

навязчивые воспоминания о катастрофе (теракте);кошмарные сновидения - яркие, похожие на явь, словно человек вновь находится в центре событий. Человек может видеть гибель людей, или переживает нападение сам. Он просыпается в состоянии страха и ужаса;

меняется настроение и характер - человек становится угрюмым, погружается в свои внутренние переживания. Также возможны и противоположные изменения, например проявления раздражительности и агрессии к окружающим;

иногда человек пытается облегчить состояние, прибегая к алкоголю или психотропным веществам.

"Близким людям нужно с пониманием относиться к происходящему и предложить человеку помощь: такое состояние обязательно требует помощи психиатра и лечения", - подчеркивает эксперт.

Что делать, если вас вдруг накрыла паника?

Самое первое, нужно напомнить себе: самое страшное позади, происходящее сейчас не опасно, я не умру. Затем сделайте дыхательные упражнения: это очень глубокий вдох на четыре счета, задержка дыхания на четыре счета и медленный выдох на восемь счетов (то есть вдох и задержка дыхания продолжаются по времени столько же, сколько и выдох). Дышать с остановкой на вдохе нужно несколько минут - пока не пройдет приступ.