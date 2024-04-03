Психолог раскрыла основные ошибки при поддержке близких

Одной из распространенных ошибок при поддержке близких людей является критика, предупредила социальный психолог Майя Линдэ. В разговоре с РИАМО специалист подчеркнула, что не стоит вступать в споры, кричать или искать виноватых: все это только отдалит человека и приведет к тому, что он замкнется в себе.

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Психолог посоветовала вместо этого помочь человеку понять, что неприятное событие уже произошло и беспокоиться о нем нет смысла. Можно вместе обсудить проблему и решить ее. Если же человек в ответ на выражение сочувствия раздражается, не стоит лишний раз лезть к нему с поддержкой.

К человеку больше не стоит лезть, если на ваше соучастие он отвечает раздраженно, агрессивно или в принципе говорит вам прямо, что не готов это обсуждать с кем-то. Это нежелание связано с тем, что человек не привык к поддержке, но на самом деле ему она необходима. Но если человек продолжает раздражаться и отвечает, что просто не хочет, то, конечно, не стоит настаивать, — пояснила Линдэ.

Психолог Наталия Варская ранее рассказала, что просмотр реалити-шоу помогает справиться с тревожностью. Специалист подчеркнула, что можно посплетничать и обсудить с друзьями поведение участников передач. По ее словам, подобные шоу помогают эмоционально разгрузиться и отвлечься.