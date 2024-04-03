Бывает туго с воображением? Психологи назвали пять признаков афантазии

Сейчас многие популярные духовные практики или курсы от блогеров по успешному успеху предлагают все желания манифестировать во вселенную или хотя бы просто визуализировать в сознании. Но не у всех это получается — и вовсе не из-за недостаточного рвения или убеждённости. Психологи рассказали, почему бывает тяжело с воображением.

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Что такое афантазия

Как объяснила психолог Екатерина Каталина, афантазия — это такой феномен, при котором люди не могут представлять визуальные образы. Причём это касается даже воспоминаний — им сложно воскресить в памяти знакомые картинки, пишет «Доктор Питер».

Афантазия может развиться из-за:

врождённых особенностей строения мозга;

психических заболеваний;

перенесённых травм;

инсульта.

Признаки афантазии

Сложно вспоминать знакомые образы — лица друзей и членов семьи, часто посещаемые места и так далее. Трудно даются задания, где нужно проявить креативное мышление (хотя афантаст может стать художником). Часто наблюдаются проблемы с памятью. Сложнее помнить негативный опыт, поэтому афантасты реже испытывают тревожность из-за неудачного события в прошлом. Иногда не бывает сновидений.

По словам специалистки, исследования показали, что у детей, которые с малых лет читают книги, лучше развивается фантазия, а у тех, кто смотрит мультики и сидит в гаджетах, — хуже. Всё потому что визуальные образы им даются сразу и ничего воображать не нужно.

Как определить афантазию

Психолог Даниэль Первов предложил простой тест: нужно представить солнце, заходящее за горизонт, или лицо близкого человека. Если не получается — есть вероятность, что у вас афантазия.

Она может проявляться с разной степенью интенсивности. Но даже так можно научиться взаимодействовать с миром иными способами и развить навыки в других областях.