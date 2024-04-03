Психолог призвала не бороться с зависимостью от смартфона

Лёгкая степень тяги к телефону сейчас есть у всех. Устройство стало «палочкой-выручалочкой».

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Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Анна Девятка.

«Телефон — это вид эмоциональной зависимости. У нас к нему привязанность, как к человеку. Мы можем получать от телефона интерес, внимание, он нас зовёт, даёт нам информацию, помогает, развлекает. Когда человек трясётся, что ему нужен телефон, то тогда мы говорим о вредной зависимости. Лёгкая степень зависимости сейчас есть у всех, потому что он стал палочкой-выручалочкой. Он помогает человеку чувствовать себя более целостной личностью, чем другие вещи. Очень много потребностей удовлетворяется одной маленькой коробочкой. Я не думаю, что пока это находится в пределах нормы и не мешает человеку, то с этим нужно бороться. Любую зависимость можно победить, если человек понимает, зачем ему нужно с ней бороться. А если человеку телефон приносит больше пользы, чем вреда, то мотивации никакой нет. Может быть, у близких будет мотивация, но тогда человеку нужно получить много обратной связи от близких, что с ним что-то не так, слишком много времени он проводит с телефоном. И тогда он может задуматься и принять решение, нужно ли ему что-то менять или нет».

Девятка отметила, что чрезмерное использование смартфона ведёт к переутомлению.