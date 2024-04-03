Психолог рассказала, почему нам снятся кошмары

Частой причиной тревожных сновидений является подавление негативных эмоций.

© UNSPLASH

Кошмар — это не только страшный сон, он также характеризуется резким пробуждением. Психолог Анна Пестрякова рассказала, откуда берутся кошмары и как с ними справиться в беседе с «Газетой.ру».

Эксперт отметила, что наш мозг за день анализирует большой массив информации, строит прогнозы и моделирует ситуации. Что-то, как чтение новостей, мы подвергаем анализу осознанно. При этом существуют данные, которые мозг анализирует незаметно для нас. Например, жесты, мимика, запахи — по ним сознание пытается определить, что за человек перед нами и можно ли ему доверять. Этот механизм помогает нам принимать эффективные решения.

Во время сна мозг вспоминает всю эту информацию и из краткосрочной она превращается в долгосрочную. Во время этого «возвращения» людям и снятся кошмары.

«Например, днем вы посмотрели фильм про стихийное бедствие. И герой фильма показался похожим на вас. Тогда, когда вы ложитесь спать, мозг начинает обрабатывать эту информацию так, будто это не персонаж попадает в центр торнадо, а вы», — заявила психолог.

Частой причиной тревожных сновидений является подавление негативных эмоций. В этом случае кошмары будут ответной реакцией на стресс.

Люди с сильно развитой эмпатией и чувствительностью могут видеть кошмары даже из-за рассказов о трагичных событиях от родственников и друзей. Пестрякова считает, что таким образом бессознательное пытается что-то до вас донести.

Среди физиологических причин появления кошмаров Анна перечислила апноэ, синдром беспокойных ног, различные нарушения сна. Также она упомянула, что их могут вызывать депрессия, посттравматический синдром, фобии и синдром хронической усталости.