Психолог объяснила причины ночных кошмаров

Ночные кошмары появляются на фоне подавленных негативных эмоций, проблем со здоровьем, а также из-за обработки мозгом всей информации, полученной за день.

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Как рассказала психолог Анна Пестрякова, одной из причин плохих снов является обработка мозгом всего объема информации, полученной ранее за день. По словам Пестряковой, именно во сне мозг возвращается ко всей полученной информации, происходит ее переход из краткосрочной памяти в долгосрочную.

Также эксперт напомнила и о физиологических причинах возникновения ночных кошмаров. Это может происходить на фоне приема лекарственных средств, депрессии, посттравматического синдрома, фобий и синдрома хронической усталости, а также в случаях, когда человек долго мучается от недуга, отметила эксперт. Она посоветовала обсудить тревожные сны со специалистом в случае их частого повторения, пишут "Известия".