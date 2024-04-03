Женские страхи во время секса

Мы уже говорили о том, что мужчины намного трепетнее женщин реагируют на замечания партнерши в постели, однако и женщины часто не до конца уверены в своих сексуальных силах и привлекательности. Сексолог Виталина Егоренкова и психолог Юлия Солис поделились с нами самыми популярными страхами женщин в постели, о которых мужчина может даже не подозревать.

1. Небольшой опыт

Если женщина долгое время пребывает без интимной близости, первый контакт с новым партнером может быть крайне волнительным.

«Не только мужчины переживают из-за своих интимных побед. Для женщин часто тоже важно быть на высоте, чтобы мужчина остался под впечатлением. Но синдром отличницы в постели может сыграть злую шутку — вы просто не получите удовольствия», — предупреждает сексолог.

Пытаясь поразить мужчину своей техникой, вы перенапрягаетесь и секс не приносит никакого наслаждения.

2. Сравнения с бывшей

Никому не будет приятно, если в самый откровенный момент партнер начнет делиться воспоминаниями о близости с бывшим(-ей). Это бесит как мужчин, так и женщин.

«Женская самооценка часто зависит от мнения мужчины, и любые сравнения с другой женщиной не идут на пользу отношениям, особенно в постели. Об этом говорят все мои клиенты», — поясняет Виталина.

На заметку мужчинам — если не хотите получить зажатую женщину в постели, забудьте о разговорах о прошлом в такой интимный момент.

3. Требование орального секса

Известный факт — большинство мужчин не представляют близость без орального секса. Причем женщины намного спокойнее относятся к такому виду близости.

Виталина: «Да, партнерша хочет доставить удовольствие своему мужчине, однако большая ошибка полагать, что женщина сама без ума от процесса. Примерно половина моих клиенток говорит о том, что оральный секс не приносит им никакого удовольствия. Поэтому женщину все же не стоит продавливать на такой вид секса, если очевидно, что она избегает его всеми силами».

Эксперт поясняет, что этот момент особенно актуален во время первого секса с новым партнером. Близость не должна вызывать тревогу ни у одной из сторон.

4. Неуверенность в своем теле

Женщины тратят львиную долю дохода на уход за собой, и очень часто лишь для того, чтобы порадовать своего мужчину идеально гладкой и упругой кожей.

«Нет ничего хуже для женщины, если мужчина начнет акцентировать внимание на волосках на теле партнерши или же на несовершенствах, о которых она сама и так знает», — говорит сексолог.

Помните, что особенности внешности женщины никогда не могут быть поводом даже для шуток, тем более, в постели.

5. Страх перед беременностью

«Беспокойство о возможности заражения половым путем или о нежелательной беременности может создавать напряжение и тревогу во время секса», — говорит Юлия.

И действительно, часто для женщины страх беременности может перерастать в панику, мужчины же в большинстве случаев относятся к этому моменту гораздо проще.

6. Страх перед сексуальными пристрастиями или предпочтениями

Женщины могут бояться высказать свои сексуальные желания или предпочтения из-за страха осуждения или непонимания со стороны партнера. Чтобы не попасть в ситуацию, когда секс не приносит удовлетворения обоим партнерам, не бойтесь говорить о том, чего хотите вы оба. Без диалога невозможно добиться сексуальной гармонии, уверена Юлия.