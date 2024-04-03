Психолог призвала откладывать смартфон во время еды
Это чревато «информационной нагрузкой». Зачастую люди принимают пищу со смартфоном, чтобы избавиться от ощущения одиночества.
Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Анна Девятка.
«От телефона нужно отдыхать, особенно, когда человек ест. Когда человек ест, информация, которую он получает из внешней среды, сливается с его подсознанием, вместе с едой усваивается в организме. Если человек находится в телефоне, то тогда он эту информационную нагрузку берёт на себя. То есть во время еды телефон лучше откладывать. Иногда наоборот, человек сидит с телефоном и ест, чтобы не чувствовать себя одиноким, чувствовать поддержку от окружающих».