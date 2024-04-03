Черная полоса в жизни — что делать, если жизнь зашла в тупик

Что делать, когда неприятности сыплются как из рога изобилия?

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Беда не приходит одна. Иногда она заглядывает с целым табором проблем и мелких неудач. ДТП, увольнение, разлад в отношениях, простуда… Остаётся только недоумевать: «Где я свернул не туда и попал на чёрную полосу?»

«Чёрная полоса — так называют череду кризисов, идущих один за другим. Конечно, в доказательной психологии такого термина нет. Ведь даже большое количество негативных событий может быть просто чередой случайностей. Однако найдётся немало желающих поспорить, ведь жизненный опыт кричит об обратном. Действительно, причиной чёрной полосы в жизни могут быть не только случайности».

Причины чёрной полосы в жизни

Кто-то считает, что чёрная полоса в нашей жизни наступает по вине судьбы, которая хочет преподать человеку урок. Опустим «научность» этой идеи. Гораздо важнее, что у череды неудач действительно могут быть и психологические причины. Рассмотрим некоторые из них.

Тоннельное мышление

Это когнитивное искажение, когда человек замечает только определённые факты и отвергает всё, что им противоречит. Тоннельное мышление связано с феноменом восприятия, когда мы видим только то, на что обращаем внимание.

Например, если вы купите новую машину, то, скорее всего, начнёте обращать внимание на авто того же цвета и марки. Это происходит потому, что внимание становится более чувствительным к информации, которая связана с текущими интересами. То же самое может произойти и после печального события. Человек, переживающий, к примеру, ухудшение здоровья или несчастный случай, из-за подавленного настроения может стать более чувствительным к негативной информации – начать замечать, что и в других сферах жизни не всё гладко.

К тому же мы обращаем внимание на то, что больше соответствует нашим ожиданиям. Когда прогноз неутешительный, даже если произойдёт что-то радостное, мы не обратим на это внимания. Зато на негативное событие реакция будет яркой: «Я так и знал!».

Минимум активности и социальная изоляция

В кризисных ситуациях, как ни странно, интуиция может быть не лучшим советчиком. Например, когда мы горюем о чём-то (например, об увольнении), хочется закрыться от всего мира и провести какое-то время в одиночестве. На короткой дистанции это действительно может помочь. Но, если изоляция затягивается, она лишает нас позитивных эмоций от встреч с друзьями, кино или музеев. Каждый раз, когда мы решаем «переждать бурю», не вылезая из квартиры, то остаёмся ещё и без свежего воздуха. Это вредит и физическому самочувствию, и психологическому. Мы мешаем вырабатываться «природным антидепрессантам», эндорфинам, которые могли бы снизить уровень стресса и улучшить настроение.

Импульсивность в стрессовых ситуациях

В состоянии стресса действительно сложно действовать обдуманно. А если он копится месяцами или годами, мы вообще можем перестать его замечать. До тех пор, пока не сорвёмся…

В подобной ситуации неудивительно, что все сферы жизни могут посыпаться как карточный домик. К примеру, из-за рабочих проблем мы «срываемся на партнёре» — разговариваем более резко, грубим или начинаем кричать. В результате из-за профессиональных неурядиц на работе страдает личная жизнь. На эмоциях после ссоры мы садимся в машину и… попадаем в ДТП.

Депрессия

Утверждение «в моей жизни наступила чёрная полоса» иногда действительно основывается на фактах, но порой — на субъективных ощущениях. Усталость, апатия, грусть и потеря интереса к своим делам и увлечениям на самом деле могут быть симптомами заболевания — депрессии. В этом случае всё происходящее действительно будет видеться «в чёрном цвете».

Депрессия может возникнуть как реакция на продолжительный стресс, горе или утрату. Она становится усугубляющим фактором в любой ситуации и может превратить единичный эпизод в затянувшуюся чёрную полосу.

Как пережить чёрную полосу?

Печальные события, провалы и неудачи случаются в жизни каждого. По крайней мере, если вы живёте достаточно долго.

Иногда мы сталкиваемся с событиями, переживание которых требует времени. Нельзя просто взять и за день забыть о разводе, ДТП или ограблении. Но это не значит, что мы абсолютно беспомощны. Есть несколько способов помочь себе выбраться из кризиса.

Шаг 1. Нажмите на тормоза

Проблемы воспринимаются острее, если мы устали или истощены. Когда по пути нас застаёт снежная буря, лучшее, что мы можем сделать — переждать. Не вините себя, если решите отказаться от всех своих активностей, которые не необходимы прямо сейчас для поддержания жизни. Продолжайте ежедневную рутину, но не перенапрягайтесь.

Если вы привыкли к быстрому темпу жизни, всегда можно будет к нему вернуться, когда неприятности улягутся.

Чтобы не впасть в другую крайность, отказавшись вообще от любой активности, сверяйтесь со своим маршрутом (как минимум на физическом уровне): хорошо ли вы питаетесь, достаточно ли двигаетесь и спите.

Шаг 2. Дайте задний ход

Посмотрите на всё случившееся в ретроспективе. Что самое страшное произошло? Чему эта ситуация вас научила? Как хотелось бы подготовиться, чтобы в следующий раз было легче?

Мы не пытаемся превратить плохое в хорошее, убрать негативные мысли и «видеть только позитив», не стараемся обесценить боль, печаль или злость от ситуации. Всё это остаётся, но мы обращаем внимание на уроки, которые реально извлечь. Так, увольнение может стать началом новой профессиональной жизни, которая будет более интересной.

Конечно, на первый взгляд, в неудачах и потерях сложно найти что-то хорошее. Но, если смотреть внимательно, переживание трудностей открывает новые знания о себе и мире, помогает развиваться и расти.

Используйте свой опыт. Как вы раньше проходили через чёрные полосы, перемены, неприятности в своей жизни? Что вам помогало справиться быстрее? А что лишь ухудшало ситуацию?

Шаг 3. Найдите свой маршрут

Перемены – это часть жизни. Можно долго гневаться и пытаться бороться, но факт остаётся фактом – многие вещи в мире меняются без нашего участия и позволения. Это не значит, что нужно опустить руки. Наоборот, гораздо эффективнее сосредоточиться на том, что мы хоть как-то можем контролировать.

Составьте два списка. В первый выпишите всё, что не можете контролировать, и разрешите себе об этом не беспокоиться. Во второй – всё, что в ваших силах. Например, если нужна работа: вы не можете повлиять на рынок вакансий, неспособны заставить компанию вам перезвонить или предложить работу. Однако в вашей власти контролировать, сколько времени и сил тратить на поиск работы, на какие вакансии откликаться, как повысить свою квалификацию и многое другое.

Ищите попутчиков. Порой во время невзгод хочется замкнуться в себе. Или же мы не хотим доставлять неприятности другим людям своим расстроенным видом. Но не обязательно справляться со всем в одиночку. Пережить чёрную полосу легче, обращаясь за поддержкой. Это может быть буквальная помощь или простая дружеская беседа. Даже если человек, к которому вы обратились, не в состоянии решить эти проблемы, достаточно готовности выслушать без критики и осуждения.

Иногда кажется, что чёрная полоса никогда не закончится, но трудности не длятся вечно. Не критикуйте себя за то, как вы справляетесь. Забота и проявление мягкости к себе — важная часть преодоления кризиса. Как минимум, столкнувшись с чёрной полосой, вы смогли не сдаться и продолжили идти по жизни. Это уже немало.