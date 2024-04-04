Прокрастинация, страх, перфекционизм: что мешает развиваться и достигать целей

Стать миллионером, похудеть, купить дом или выпустить свою книгу – какие бы цели мы ни ставили перед собой, достигать их получается далеко не всегда. Почему чаще всего мы откладываем задуманное на потом, а в итоге окончательно отказываемся от амбициозной идеи? В материале MIR24.TV психологи объяснили, что мешает нам развиваться и как достигать желаемых результатов.

© Mir24.TV

Психологические препятствия

По мнению психолога-терапевта Елизаветы Лавровой, существует два главных фактора, тормозящих нас в процессе достижения целей. Это прокрастинация и перфекционизм.

«При прокрастинации человек вместо прямого следования цели постоянно отвлекается на мелкие дела, уходя в сторону от главного. Перфекционизм – это постоянное недовольство сегодняшними достижениями: человеку кажется, что задача выполнена недостаточно хорошо, и он снова и снова оттачивает ее, доводя до «недостижимого совершенства», – поясняет психолог.

Также она считает, что достижению цели может мешать неверно выбранная мотивация или ее отсутствие, профессиональное выгорание, изменение внешних условий.

Список внутренних препятствий дополняет психотерапевт, член Общероссийской профессиональной психотерапевтической Лиги Марк Краснощеков. Он говорит о синдроме выученной беспомощности и синдроме жертвы.

«Синдром выученной беспомощности состоит из неудачного опыта в прошлом. Человек не делает никаких действий, потому что ранее уже пытался сделать шаг вперед, но снова и снова не удавалось. В другом случае человек выбирает позицию «жертвы»: всем жалуется и просит всех о помощи, но сам никаких шагов не предпринимает, поскольку привык, что его жалеют и за него все делают другие», – комментирует специалист.

Кроме того, эксперт рассуждает об опасности постановки сверхцелей – то есть таких целей, которые на данный момент выполнить невозможно по объективным причинам. «В данном случае вы рискуете приобрести эмоциональное выгорание, что уж точно не поможет в достижении цели», – предупреждает Марк Краснощеков.

Фактические причины

Помимо психологических установок, добиваться целей мешают и другие факторы. О них подробно рассказывает дипломированный психолог и профессиональный executive-коуч Сусанна Зульфикарова.

Она считает, что чаще всего задуманные цели не являются истинными, реальными:

«Мы ставим себе задачу, и нам кажется, что она логична, есть множество обоснований, почему нужно добиться этого. Но на самом деле если копнуть глубже и поговорить с собой честно, цель не будет вдохновляющей, желаемой и важной, ее достижение не несет ценности для человека». «Например, вы хотите до конца года подняться по карьерной лестнице и даже расписываете шаги, тайминг, но делать это никак не начнете. Разобравшись в этом самостоятельно или с психологом, коучем, вы можете прийти к выводу, что это вас совсем не мотивирует и на самом деле вам не нужно», – объясняет специалист.

Еще одним препятствием коуч называет страх из-за возможных угроз, которые несет достижение целей:

«Это может пугать на бессознательном уровне, из-за чего возникает сопротивление. Например, с новой должностью человек может саботировать процесс, потому что ему страшно не справиться, не потянуть, потерять баланс между работой и жизнью, получить слишком много внимания».

Среди фактических препятствий Сусанна Зульфикарова называет отсутствие хорошего плана.

«К цели имеет смысл относиться как к проекту, который вы беретесь сделать. А в проекте есть время выполнения, этапы, понимание необходимых ресурсов», – поясняет она.

Лайфхаки для достижения целей

Между тем специалисты уверены: существует ряд конкретных шагов, которые помогают осуществить задуманное. Их перечисляет бизнес-тренер, кандидат педагогических наук, доцент Института международных экономических связей и профессор Российской Академии Естествознания Светлана Гуськова:

- Во-первых, нужно понять, что вы хотите. Является ли данная цель истинной и важной для вас. Только тогда принять решение о действиях для ее реализации.

- Во-вторых, определите круг дел и фронт предстоящей работы. Можно разбить глобальную цель на задачи и постепенно их реализовывать (это принцип «маленьких шагов»).

- В-третьих, важно внедрять поступательность и систематичность. Пусть по чуть-чуть, но регулярно выполнять что-то из того, что ведет к цели. Мы приучаем мозг думать в направлении желаемого и боремся со страхом о сложности процесса.

- В-четвертых, используйте «дневник самоотчета», куда вы будете постоянно записывать выполненные задачи. Это будет мотивировать на большее и не даст сойти с дистанции, так как вы наглядно будете видеть происходящие изменения и результативность.

- В-пятых, обязательно установить себе срок достижения цели, дедлайн.

Зачем нужны цели?

На вопрос о том, стоит ли вообще ставить перед собой какие-то цели и задачи, психологи единогласно отвечают положительно.

«Ставить перед собой цели имеет смысл, поскольку это помогает ориентироваться в жизни, – говорит психолог, НЛП-тренер и профессиональный коуч Кристина Саламатова. – Это дает четкое направление и мотивацию для развития и самосовершенствования».

Однако, по мнению специалиста, важно находить баланс между амбициозными целями и реалистичными ожиданиями, чтобы избежать чувства неудовлетворенности и разочарования.

Тем временем нейроинженер, кризисолог, сертифицированный консультант ООН Инна Щербакова отмечает: самое главное – иметь глобальную цель: