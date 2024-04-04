Восемь способов стать ранней пташкой и познать магию утра

Современный мир диктует нам свои правила: ранний подъем «сов» и сонный марафон «жаворонков» никого не удивит, однако у привычки вставать с утра пораньше есть свои плюсы. Чашка кофе — не единственный способ проснуться и получить удовольствие, так что предлагаем вам 8 идей, которые помогут вставать по утрам без надрыва!

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Плотно закройте шторы

Для более глубокого сна эксперты рекомендуют спать в кромешной тьме. Зимой в большинстве регионов России это не проблема — солнца и так слишком мало. А летом ворочаться от первых лучей рано утром может быть не в ваших интересах. Вечерние сумерки также могут произвести обманчивое впечатление, словно спать еще слишком рано. Просто закрывайте шторы и ориентируйтесь на часы, потому что отлаженный режим — залог хорошего самочувствия не только утром, но и в течение всего дня.

Используйте световой будильник

Имитировать плавный восход солнца в нужное время помогут специальные устройства — световые будильники. Ряд исследований показал, что они способны облегчить пробуждение. Впрочем, есть и недовольные отзывы, так что все индивидуально. Не переживайте, проспать не выйдет — в назначенный час в любом случае прозвучит мелодия.

Принимайте ароматный душ

Главное — добраться до ванной комнаты: контрастный душ точно сможет привести вас в чувство. Кроме того, задумайтесь над импровизированной ароматерапией. Не обязательно собирать коллекцию масел и покупать аромалампу — достаточно выбрать гель для душа. Традиционно к бодрящим причисляют все цитрусовые ароматы, но главное, чтобы запах бодрил лично вас. Если это, скажем, освежающий ментол — почему бы и нет!

Подготовьтесь с вечера

Иногда одной утренней рутины достаточно, чтобы отбить всякое желание вставать с постели. Стоит только представить, сколько нужно переделать дел, как становится не по себе. Подберите одежду на день с вечера, включая аксессуары и, скажем, носки — чтобы не тратить время на их поиски. Если вы предпочитаете брать еду с собой — пускай контейнеры уже будут собраны. Даже завтрак можно приготовить на ночь глядя. Разгрузите утро, чтобы не усложнять и без того тяжелые подъемы.

Выпейте стакан воды

Вода натощак запускает работу пищеварительной системы — организм просыпается, ускоряется метаболизм. Замечаете сухость губ по утрам? Тогда для вас эта привычка будет особенно полезной. Вода участвует в регуляции температуры тела, транспорте питательных веществ. Она необходима для нормального кровообращения и циркуляции лимфы, улучшает подвижность суставов, влияет на состояние (и внешний вид) кожи. Если вода кажется совсем уж невкусной — добавьте в стакан дольку лимона или пейте минеральную воду.

Включите любимую песню

Приятная музыка повышает работоспособность — доказано учеными. И утренние часы — не исключение. Будь то колонки или наушники, скорее включайте бодрый плейлист или настройте будильник таким образом, чтобы просыпаться под любимую радиостанцию. Если есть силы, приступайте к зарядке. Гимнастику можно заменить и шуточным танцем, главное — позитивный настрой и отличное настроение.

Пользуйтесь приложениями

В первое время может быть сложно привыкнуть к раннему подъему — сила воли может отказывать, если формальных обязательств у вас нет. В таком случае на помощь придет смартфон с одним из популярных приложений-будильников. Выбирайте те, что не дают отключить сигнал, пока вы не справитесь с заданием — пройти определенное количество шагов или решить несколько простых математических задачек. Это поможет прийти в себя даже ранним утром.

Придумайте вдохновляющий бьюти-ритуал

Ваше утро должно включать не только унылую подготовку к предстоящему дню, но и максимум приятных моментов, чтобы закрепить позитивный настрой. Один из вариантов — приятная бьюти-рутина. Возможно, вы решите ограничиться патчами под глаза или готовы проводить целые церемонии последовательного нанесения уходовых средств — главное, чтобы все это было в радость!