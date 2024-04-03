Обесценивание: что это, почему возникает и как бороться

Самооценка влияет на все сферы нашей жизни: отношения, работоспособность, достижения, умение справляться с трудностями и внутреннее состояние — и порой это влияние оказывается негативным. Что делать, если самообесценивание и страх неудач сильнее, чем желание прийти к цели? Как найти опору внутри себя и раскрыть свои сильные стороны? Об этом «Секрету» рассказала психотерапевт Ольга Никитина-Кузякова.

Что такое самообесценивание и чем оно опасно

Самообесценивание — это психологическое состояние, при котором у человека наблюдается низкая оценка себя, своих способностей и достоинств. Вот основные проявления обесценивания себя:

постоянная самокритика, чувство неполноценности;

сравнение себя с другими;

негативная оценка самого себя и своих решений;

постоянная нужда во внешнем одобрении;

стремление угодить окружающим;

избегание новых задач и вызовов из-за страха неудачи и насмешек.

Несмотря на то что внешне человек может выглядеть довольно успешным, где-то глубоко внутри себя он думает совершенно иначе:

«Я никогда не смогу это сделать», «Меня никто не ценит и я никому не нужен, «Я недостаточно знаю или умею».

Это только примеры подобных убеждений. Всё это — накатанные и привычные пути мышления, в большинстве своём даже не осознаваемые, будто некий экран, через который человек соприкасается с внешним миром.

Самобичевание чаще всего захватывает сознание автоматически. Даже если человек выполняет сложную работу, где-то на заднем фоне и без его участия могут появляться те самые мысли, которые критикуют уже сделанное.

Обесценивание себя негативно сказывается на психике. Нередко постоянная самокритика:

приводит к депрессии, тревожности и другим психическим расстройствам;

провоцирует чувство беспомощности и неспособности справиться с жизненными трудностями;

мешает налаживать социальные связи и строить дружеские отношения: такой человек часто идёт на поводу у манипуляторов, не умеет выражать свои эмоции и отстаивать границы.

Почему возникает самообесценивание

С точки зрения психоанализа обесценивание себя может быть результатом внутренних конфликтов и неудовлетворённых потребностей из прошлого.

«Это могут быть ранние детские травмы, а также негативные убеждения, которые были внушены в детстве или стали результатом неудачных отношений с близкими людьми. Вызвать чувство недостаточности в прошлом могла в целом любая критика со стороны окружающих. Например, однажды вы нарисовали фантастическую волшебную птицу и поспешили поделиться достижением с важными для вас людьми. Хорошо, если ваше творчество восприняли с должным восхищением. Но часто бывает не так — и удивительная птица на самом деле оказывалась разноцветной кляксой. Как итог — боль и обида из-за того, что значимые люди не оценили ваши порывы. Или, напротив, от вас ожидали нечто гениальное, с самого раннего детства сравнивали с другими и постоянно оценивали поведение и знания. Тогда стремление соответствовать некому идеалу сопровождала оценка: такой я или ещё нет?»

Всё это означает одно: человека в полной мере не воспринимали таким, какой он есть.

Выходит так, что, пока человек подстраивался под внешние требования и чужие ожидания, уникальный творческий порыв становился всё слабее и слабее. Так формировался конфликт между внутренним и внешним миром.

Чтобы снизить накал этого конфликта, человек стремился (и в дальнейшем продолжает стремиться) к постоянному подтверждению своей ценности как компенсации воображаемых недостатков. В итоге чувство зависти, ревности и недовольства собой становится его надёжными спутником и при этом требует значительных затрат психической энергии.

Кроме того, самокритика может выступать защитным механизмом от возможной боли или страха быть отвергнутым. Получается, что человек неосознанно обесценивает себя, чтобы избежать неприятных чувств и негативных эмоций из-за сторонней оценки.