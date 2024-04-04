Терапия улыбкой: преимущества улыбки для здоровья и не только

Улыбка, являющаяся основой невербального общения, обладает многими достоинствами: она позволяет легче общаться с другими, выходить за рамки слов и даже продлить жизнь.

Многое известно о социальном и психологическом воздействии улыбки. Мы больше доверяем тому, кто улыбается. Улыбка делает людей более приветливыми, располагает к человеку, помогает завязать разговор с кем-то, разрядить конфликт или улучшить самооценку в обществе. Улыбка может не только поднять настроение, но и продлить нашу жизнь. Расскажем о том, почему так важно улыбаться.

1. Улыбка поднимает настроение.

Если вы чувствуете себя подавленным, улыбка может помочь поднять вам настроение. Улыбайтесь, даже когда вам грустно, и это может помочь вам мыслить более позитивно, отключаться от негатива.

2. Улыбка может снять стресс.

Если вы будете чаще улыбаться, независимо от вашего настроения, ваш организм сможет более эффективно справляться со стрессом! Исследование в журнале Psychological Science, опубликованное в 2015 году, показало, что низкая частота сердечных сокращений даже при решении стрессовых проблем может быть связана с тем, сколько человек улыбался. Высокая частота сердечных сокращений опасна для здоровья, поэтому улыбка - это своеобразное лекарство, которое можно принимать без рецепта!

3. Улыбка улучшает отношения с другими людьми.

Если вы относитесь к тому типу людей, которые часто улыбаются, на самом деле с вами намного легче построить отношения. Если вы часто улыбаетесь, у вас есть шанс, что в социальных кругах вас предпочтут тем, кто этого не делает.

4. Улыбка может облегчить боль.

Может показаться странным, но улыбка может быть связана с облегчением боли. По данным одного из крупнейших частных медицинских и исследовательских центров мира клиники Майо, когда вы улыбаетесь или смеетесь, в вашем организме вырабатываются естественные обезболивающие. Социальный смех может помочь повысить болевой порог человека.

5. Улыбка укрепляет иммунную систему.

Это еще одна странная вещь, которая ассоциируется с улыбкой. Тем не менее, исследования, проведенные клиникой Майо подтверждают, что когда вы смеетесь или улыбаетесь, вы запускаете в своем мозге выработку гормонов, направленных против болезней и стресса. Негативные мысли уменьшают выработку этих гормонов, тем самым ослабляя иммунитет вашего организма.

6. Улыбка способствует снижению кровяного давления.

Процесс улыбки начинается с учащения сердцебиения. Вскоре после этого мышцы, как правило, успокаиваются, а частота сердечных сокращений и, как следствие, кровяное давление снижаются.

Получается, что доступ к полезным для здоровья свойствам находятся... прямо у нас под носом! Не зря говорят, что смех - это лучшее лекарство. В каком бы настроении вы не находились, старайтесь в любой ситуации улыбаться, ведь это полезно не только для разума и души, но и для нашего тела!