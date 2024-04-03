Качаем нейронные связи: полезность чтения книг, о которых вы не подозревали

Мы все знаем, что чтение — полезное занятие, которое влияет и прямо, и косвенно на нашу жизнь. Например, расширяет словарный запас и улучшает память. Специалист по развитию эмоционального интеллекта Светлана Скакун поделилась тремя причинами пользы чтения, о которых вы, спорим, даже не догадывались.

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Долголетие

Удивлены? Но, это так! Чтение действительно продлевает жизнь, это научный факт.

«Во время чтения количество связей между клетками мозга значительно возрастает, что ведет к дополнительной нагрузке. Это похоже на тренировку атлетов — только качаем мы не мышцы, а нейронные связи, предотвращая различные нейродегенеративные заболевания, способствующие преждевременному старению», — рассказывает Светлана.

Здоровье

И не только физическое, но и психологическое. Специалист: «Чтение влияет на уровень стресса, физически снижая уровень кортизола в организме, а чтение перед сном способствует более плавному переходу в нужную фазу сна». Поэтому перед тем. как лечь спать лучше всего отдавать предпочтение книге, а не телефону и не стоит удивляться, если вы уснете с книгой в руках! Это абсолютно нормально.

Гибкость мышления

Сюда же добавим и развитие невероятной адаптивности. Мир вокруг нас меняется каждый день, нужно уметь «играть по правилам». Людям, которые часто и качественно читают, сделать это намного проще, чем тем, кто не уделяет чтению достаточного времени, им тяжелее адаптироваться и понять что-то новое.

«Те, кто много читает, как будто не замечают этих скоростей. Дело в том, что нашему сознанию абсолютно все равно — проживаем мы ситуацию в реальности или читаем о ней. Физические и химические процессы, происходящие в нас в это время практически неотличимы, а значит, каждая прочитанная книга — это как еще одна прожитая жизнь», — резюмирует Светлана.

Адаптивность — качество, направленное на выживание. Скорость реакции, скорость принятия решений в непредвиденной ситуации — вот что развивается на самом деле при чтении книг.

Эти неочевидные причины относятся именно к чтению книг, а не блогов и статей. Между ними есть огромная разница.