Пара с разницей в росте в полметра пожаловалась на частые вопросы об их сексе

В США девушка ростом 157 сантиметров стала встречаться с парнем ростом 205,7 сантиметра и привлекла внимание в интернете. Об этом пишет Daily Mail.

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22-летняя Эшлин Бишоф встретила Дилана Портера в колледже и сразу влюбилась. Девушка всегда была миниатюрной, а Портер с юности отличался огромным ростом. Несмотря на разницу в полметра, молодые люди полюбили друг друга и начали жить вместе. Заметив, что разница в их внешности удивляет людей, они создали аккаунт в сети TikTok и стали делиться с подписчиками забавными видео о своей жизни и сложностях, с которыми они сталкиваются из-за разного роста.

По словам Эшлин Бишоф, их поклонники в соцсетях и просто незнакомцы часть переходят рамки дозволенного и сразу начинают задавать вопросы об их интимной жизни. Иногда это происходит даже в присутствии родителей пары. Однако Бишоф и Портер просто игнорируют подобные ремарки.

Бишоф признается, что из-за роста возлюбленного ей всегда приходится смотреть на него снизу вверх, а также ускорять шаг во время прогулок. Девушка частенько не может найти или достать какие-то вещи, потому что Портер ставит их на верхние полки. При этом Портер рассказал, что все зеркала в их доме повешены так, чтобы это было удобно Бишоф. Он добавил, что из-за роста иногда даже не вмещается в объектив камеры рядом с возлюбленной, так чтобы было целиком видно их обоих.

Иногда влюбленные не могут расслышать друг друга в людных местах, испытывают трудности с позированием для совместных фото и медленными танцами. Также иногда их принимают за отца и дочь.

Ранее сообщалось, что 23-летний мужчина стал встречаться с 50-летней женщиной и столкнулся с неожиданной реакцией окружающих. Люди часто принимают их за мать с сыном, что ставит влюбленных в неловкое положение.