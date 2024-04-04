Женщины поделились тайными пожеланиями к мужчинам

Женщины, которые хотят, чтобы их партнеры делали какие-либо вещи чаще, но по разным причинам не говорят об этом, обсудили свой опыт. Тайными пожеланиями к мужчинам они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

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Много лайков собрал комментарий женщины, которая хотела бы, чтобы партнер чаще чесал ее спину.

Мне всегда стыдно просить, но это так приятно. Он часто отказывался, когда я прошу, ему не очень нравится NeedsItRough пользовательница Reddit

Многие пользовательницы Reddit признались, что хотели бы больше помощи по дому

Хочу, чтобы он вкладывался в ужин. Даже необязательно делал его, а хотя бы подавал идеи, не перекладывал это на меня unknownIsotope пользовательница Reddit Проявлял инициативу относительно уборки, готовки или стирки. Он делает это только если я прошу, а если не прошу, дом просто приходит в упадок. Мы об этому несколько раз говорили, но это остается нашей наибольшей проблемой. Я всегда вместе с ним занимаюсь машиной, стригу газон, делаю мелкий ремонт по дому, работаю тоже больше него... PunkinJuice пользовательница Reddit

Некоторые девушки стесняются сказать, что им нужно больше романтических проявлений внимания, которые мужчины обычно демонстрируют в начале отношений.

Посылайте пикантные сообщения, пойте серенады, впечатляйте меня, пишите милые письма, устраивайте спонтанные свидания. Я сейчас в новых отношениях с партнером, который делает все эти вещи, и боюсь, что однажды это прекратится, потому что так бывало всегда 99serpent пользовательница Reddit

Ранее хранящие от жен секреты мужчины поделились своими историями. Один из пользователей рассказал, что хранит тайные подарки для жены на всякий случай. Их он дарит, если случайно забудет о какой-нибудь дате или если у партнерши будет плохое настроение.