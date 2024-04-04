Как навсегда перестать зависеть от чужого мнения

Во многих семьях за ребёнка почти что все решения принимают родители. Они совсем не дают ему почувствовать ответственность за свою жизнь. Во взрослом возрасте такой человек не может что-то решить сам, не спросив мнения окружающих. Клинический психолог Анастасия Наталевич рассказала «Секрету фирмы», что ещё делает нас зависимыми от точки зрения других людей и что с этим делать.

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Причины зависимости от чужого мнения

За зависимостью от чужого мнения скрываются разные потребности человека. У некоторых это потребность в одобрении — таким людям важно получать положительные отклики о себе, о своём поведении, подтверждение положительного отношения окружающих.

Подобным поведением люди стараются избегать критической оценки, осуждения, недовольства. Корень этой проблемы — низкая самоценность. Из-за этого замечания даже малознакомого человека вызывают тревогу, чувство вины. Тогда они начинают контролировать и менять своё поведение, чтобы вызывать у людей симпатию любой ценой.

Другая причина зависимости от чужого мнения — страх принимать собственные решения и нести ответственность за них. Человеку легче переложить ответственность на кого-то, кто «поучаствует», выразит своё мнение. Если случится какая-то неудача, то всегда можно будет оправдать себя или снизить уровень напряжения, разделив ответственность с тем человеком, который давал советы.

Третья причина — гиперопека. Часто в семьях за ребёнка все решения принимают родители или какие-то другие значимые взрослые. Они не дают ему даже возможности что-то сделать и испытать радость успеха или горечь неудачи от сделанного. Таким людям очень тревожно принимать собственные решения.

Как перестать зависеть от чужого мнения

Важно понять, что всем не угодишь, для всех хорошим не станешь. Но можно сформировать или «очертить» для себя круг людей, которые вам действительно важны и к чьему мнению вы готовы прислушиваться.

Если же вы начинаете беспокоиться из-за мнения не очень близких, малознакомых или даже случайно встреченных людей, то задайте себе такие вопросы:

Что вы хотите, чтобы он о вас подумал? В чём важность его мнения? Почему для вас имеет такую ценность и важность, что он подумал? Может быть, вы боитесь чего-то конкретного? Например, что вам припишут какие-то качества, которые вам кажутся неприятными или неприемлемыми. Что вы будете чувствовать, если вдруг о вас подумают не так, как бы вы хотели? С какими чувствами вы столкнетесь? Будет ли это стыд или чувство вины, или неуверенность в себе?

Размышляя над этими вопросами, можно много узнать о себе. Для получения более полной картинки подумайте, насколько сформировано у вас представление о самом себе? Каким вы себя видите? Как вы относитесь к себе? Что вам в себе нравится и не нравится?

Если выяснится, что вы плохо себя знаете и понимаете, то мнение окружающих будет сильно выбивать вас из колеи. Вам нужна почва под ногами в виде собственного самоопределения.

Можно провести такое упражнение: спросить у близких людей, которые вам важны, какое у них мнение о вас? Что им в вас нравится, а с чем может быть сложно сталкиваться? То есть, вместо того, чтобы фантазировать и «надумывать», лучше получите реальную обратную связь.

Некоторым людям просто выгодно жить в позиции жертвы, поэтому им привычно опираться на чужое мнение во всех вопросах. Как понять, что человек строит из себя жертву, и помочь ему одной фразой — узнайте здесь.