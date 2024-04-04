Этот оригинальный лайфхак заставит мужчину постоянно думать о вас

«Ты навсегда останешься в его голове», — говорит девушка под ником Pheveya из Австралии в своем вирусном ролике в «ТикТоке».

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И многие пользователи площадки с ней абсолютно согласны: кто-то уже опробовал лайфхак инфлюенсера в деле и остался доволен результатом, а кто-то практиковал нечто подобное до того, как теория стала вирусной в Сети. Сама автор называет свой прием «методом кавудла» в честь гибридной породы собак, получаемых путем скрещивания кавалер-кинг-чарльз-спаниеля и пуделя. Их также называют кавапу или кавадудл. Но наличие питомца не обязательно — дело совсем не в нем!

В ролике, который набрал более миллиона просмотров и ста тысяч лайков, девушка делится простой идеей и приводит свой случай в качестве примера.

«Я помешана на кавапу. Я постоянно говорю о них, и я неосознанно так много говорила о них со своим бывшим, что каждый раз, когда он видел кавапу, он думал обо мне», — объяснила блогерша. Назначить своим любимым предметом можно что угодно: главное, чтобы у мужчины возникла стойкая ассоциация — так вы точно запомнитесь!

Девушка также призналась, что успела перепроверить свою теорию. Всего несколько упоминаний азиатской лапши рамэн на свидании также подействовали волшебным образом. Теперь новый парень пишет ей сообщения каждый раз, когда видит это блюдо в меню или в магазинах. Главное, выбрать для ассоциации нечто приятное мужчине и популярное — иначе метод просто не сработает или приведет к обратному эффекту.