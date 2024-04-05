Психолог предупредил, что поездки на природу не помогут при депрессии

Довольно часто, особенно с наступлением теплого времени года, в Сети появляются сообщения о пользе поездок на природу для человеческой психики. Но если человек находится в депрессии, то этот метод не поможет избавиться от негативных эмоций. Об этом рассказал психолог, кандидат психологических наук Михаил Хорс.

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Эксперт объяснил, что такие люди находятся не в ресурсе, им бывает сложно сделать простые бытовые вещи. Кроме того, из-за недуга у человека не хватает внутренних сил, в результате чего вместо полезных занятий эмоции уходят на негативные переживания.

— По сути, человек находится в замкнутом круге. Ему нужны силы для того, чтобы гулять, заниматься спортом, правильно питаться и общаться, а у него эти силы забирают его хронические отрицательные эмоции, суть депрессия, — отметил психолог в комментарии Общественной Службе Новостей.

Депрессией считается сохранение отрицательных эмоций в нескольких сферах жизни одновременно — например, семейной и профессиональной — более трех месяцев, пояснил специалист. Выбраться из депрессии можно самостоятельно, если человек признает, что отрицательные эмоции возникают не из-за самих жизненных обстоятельств, а из-за личного отношения к ним.

В свою очередь клинический психолог Станислав Самбурский добавил, что депрессия — это не просто плохое настроение, это серьезное расстройство, которое влияет не только на эмоциональное, но и на физическое состояние человека, передает «360».