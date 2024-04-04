Какую роль щекотка играет в сексе

Немецкие ученые опросили сотни людей и выяснили, насколько щекотка может быть важна для получения сексуального удовольствия — насколько известно, это первое такое исследование, сообщает портал EurekAlert.

© Unsplash

Изучение проводилось в рамках масштабного проекта Института патофизиологии Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга (Германия). Команда исследует нейронный фон смеха и позитивных переживаний, и изучение сексуального аспекта щекотки стало одни из элементов программы.

«Предыдущие исследования щекотки в основном были сосредоточены на сенсорных ощущениях, которые человек испытывает после нее, и игровых аспектах. Мы впервые исследовали роль щекотки в сексуальном контексте. Диапазон опыта, который приводит к сексуальному удовольствию, гораздо шире, чем считалось ранее», — поясняет доктор Шимпей Исияма, руководитель исследовательской группы нейрогелотологии.

В статье, опубликованной в журнале Frontiers in Psychology, авторы рассказывают, что опубликовали в социальной сети анкету с 43 вопросами. Чтобы привлечь добровольцев, ученые попросили трех человек, пишущих посты на японском, и трех англоязычных пользователей с большим числом подписчиков перепостить запись с анкетой и закрепить на некоторое время. И хотя респондентов не выбирали специально по какому-либо признаку, исследователи попытались ориентировать опрос на людей, имеющих сексуальный фетиш в плане щекотки.

«Опрос был доступен на двух языках и оставался открытым в течение 108 дней. В общей сложности 719 человек приняли в нем участие. Исследование было ориентировано на сохранение анонимности и достоверность ответов», — говорится в статье.

Большинство участников оказались мужчинами (74,3%). Среди них жители Восточной Азии 73,3%, Северной Америки — 13,8%, Европы — 8,3%. Большинству участников на момент опроса было 20–29 лет (56,3%), 18–19 лет — 14,2%, 30–39 лет — 22,5% выборки.

Из числа опрошенных только 77,4% участников чувствуют щекотку, но от общего числа 44,1% получают от нее удовольствие. Более двух третей участников сообщили, что щекотка имеет для них сексуальный подтекст. При этом женщины, как правило, более чувствительны к такому воздействию и предпочитают легкое щекотание. И при этом 76% женщин больше любят, когда не они кого-то щекочут, а их.

Среди экзотических инструментов для щекотки оказались перчатки, массажеры и расчески. Чуть более распространены перья и щетки, а руки в качестве основного инструмента для щекотки используют подавляющее большинство участников — 99,7%.

«Почти половина респондентов сообщили, что могут достичь сексуального удовлетворения без щекотки. Четверть респондентов, напротив, заявили, что испытывали оргазм исключительно благодаря щекотке», — отмечается со ссылкой на исследователей.

При этом удалось выяснить, что повлияли на формирование фетиша для 51% респондентов действия с щекоткой, увиденные по телевизору в мультфильмах или в соцсетях. А для 42,2% это связано с тем, что их щекотали в детстве.

«Щекотка — это интимная деятельность, требующая определенного уровня взаимного доверия. Она может связывать людей и служить выходом сексуальной энергии. Поэтому в будущих исследованиях стоит изучить механизмы, с помощью которых щекотка вызывает сексуальное удовольствие», — добавляет доктор Исияма.

Неврологи разделили женские оргазмы на три типа

Агрессивные девственники: почему мужчины все чаще остаются одинокими и винят в этом женщин?

Бабочки в животе: новая карта показывает, где в теле мы ощущаем разные виды любви