Клинический психолог рассказала, как поддержать близких в трудный момент

Клинический психолог Майя Андрияничева рассказала, как подобрать слова, если действительно хочешь поддержать близкого человека, который оказался в сложной ситуации.

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Эксперт отмечает, что довольно часто, стремясь успокоить близкого человека, мы используем такие выражения: забей, забудь, пройдет, бывало и хуже… Однако это не работает.

Если кто-то нуждается в вашей поддержке нужно узнать, чем вы можете быть полезны в такой ситуации. Возможно другу или родственнику нужно, чтобы ему помогли убрать в доме, или приготовили поесть. Либо требуется ваше присутствие на важной для него встрече.

В беседе с «Тульской службой новостей» Андрияничева подчеркнула, что нужно найти слова, чтобы дать человеку понять, что он не один, что ему есть на кого опереться.

Пойдут такие выражения, как:

Я с тобой,

Я готов помочь, если будет нужно, можешь на меня рассчитывать.

А иногда, отметила эксперт, нужно просто побыть рядом. Без слов, осуждения и «правильных мыслей».

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